Nelson Cadena

A origem da população negra em Salvador

Três décadas após a fundação da cidade, o padre Anchieta estimava em 3 mil os negros baianos. Fernão Cardim estimou em 4 mil, e Capistrano de Abreu cravou em 20 mil no século XVII

Faz 475 anos que os primeiros negros chegaram em Salvador, um grupo reduzido em relação ao mais de um milhar de homens que aportaram aqui na terrinha, a bordo das naus comandadas por Thomé de Souza, nosso primeiro governador, com status de presidente da República, numa simplista comparação com a estrutura de poder de nossos dias. Desse grupo, a história registrou apenas dois nomes: o grumete Cristovão e o serradeiro Ignácio Dias.

Grumete, aprendiz de marinheiro, executava um serviço de bordo. Naqueles idos, sua tarefa consistia em molhar o convés para evitar que a madeira rachasse, com os excessos de sol; virava a ampulheta que sinalizava a passagem do tempo; prestava outros serviços de organização interna e limpeza. Serradeiro era serviço em terra que consistia em serrar a madeira utilizada na construção da cidade. Cristovão e Ignácio receberam seus salários, como a maioria dos trabalhadores, em mantimentos.

Outros negros vieram na armada de Thomé de Souza, alguns escravos, o resto formando as fileiras da soldadesca, conforme registrou Theodoro Sampaio: “Contavam-se os soldados por 320 ao todo. Gente de diversas nacionalidades, como se costumava naqueles tempos de exércitos de mercenários. Havia entre eles flamengos, castelhanos, italianos, galegos, portugueses. Alguns eram homens de cor”. Mercenários, 475 anos depois, continuam a ser a regra nas guerras pelo mundo afora.

Entre os escravos, o padre Nóbrega registrou a moça que Thomé de Souza trouxe para seu serviço e o religioso informou que um colono pediu ao governador autorização para “casar” com ela, sob promessa de alforriá-la. Foi uma das raríssimas mulheres que vieram na esquadra do governador, uma armada preparada para a guerra, temia-se uma reação dos Tupinambá e, no percurso entre a Europa e a Bahia, um eventual ataque de adversários ou corsários, portanto, empreitada inapropriada para o sexo feminino.