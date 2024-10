NELSON CADENA

Pinheiro Viegas por Jorge Amado

Baiano, Viegas viveu por muito tempo do jornalismo, no Rio. Dono de uma grande cultura geral, seu espírito formado à francesa encanta

“Baiano, Viegas viveu por muito tempo do jornalismo, no Rio. Todos os medíocres odeiam-no porque o temem. O único vício que ele não perdoa no homem é a burrice. E seus inimigos são todos muito pouco inteligentes. Ninguém melhor do que ele sabe ser amigo. Aliás, fez disso a divisa de sua vida: “Saber ser amigo é saber ser inimigo”. Capaz de grandes gestos, e grandes, prefere dizer nas mesas dos bares coisas que aborreçam o burguês que está sentado na mesa vizinha. Cultiva as frases de espírito e diz paradoxos. Tem o prazer aristocrático de escandalizar.”