HORÓSCOPO

Horóscopo de quinta (29/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção

TOURO: Chega uma hora em que, mesmo havendo dilemas e dúvidas a respeito do que seria melhor fazer, é preciso tomar alguma atitude prática e observar os resultados, para ir fazendo retificações à medida que as coisas andam.>

GÊMEOS: As alternativas são muitas e variadas, por isso não é fácil reconhecer qual seria a iniciativa mais adequada para colocar em marcha nesta parte do caminho. Deixe fluir, sua alma saberá, intuitivamente, o que fazer.>

CÂNCER: Todas essas conversas silenciosas que você anda tendo com sua própria alma são muito valiosas, porque mesmo que, por enquanto, continuem inconfessáveis, elas vão criando um cenário muito novo no qual você progredir.>

LEÃO: Rodear-se de pessoas confiáveis, que sirvam aos seus propósitos e com as quais sua alma possa se sentir à vontade, esse é o objetivo mais elevado e digno pelo qual você deve lutar nesta parte do caminho. Futuro maior.>