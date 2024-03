OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (15/3); veja previsões para seu signo

Todo ser humano é exímio contador de histórias, porque é assim que funciona a mente, formulando teorias e encontrando conexão entre assuntos que, muito provavelmente, nada tenham a ver uns com os outros.

Porém, isso não significa que todo ser humano seja escritor ou artista, ou que tenha a capacidade de expressar as histórias que inventa mentalmente, porque a mente é um instrumento subjetivo, rico e poderoso, mas que não tem capacidade de intervir diretamente na realidade concreta para se expressar, a não ser por intermédio dos órgãos motores objetivos, e para que esses consigam materializar o que todos enxergamos em pensamentos, é preciso treino e muita dedicação.

É insuficiente ter ótimas ideias, é preciso se dedicar com muito afinco a fazer passar as ideias pelo estreito buraco da realidade concreta.

ÁRIES: Você pode se esforçar para manifestar e comunicar seus sentimentos, mas uma vez que as palavras e gestos cheguem ao interior das pessoas em questão, você não terá mais controle sobre o que será interpretado.

TOURO: O maior e melhor incentivo que você poderia receber neste momento teria de vir na forma de subsídio financeiro, porque de estímulos, motivações e torcida o cenário já está cheio, mas ninguém põe a mão no bolso.

GÊMEOS: Há uma parte do destino que está na mão de forças além de seu alcance, mas há outra parte, muito importante, do mesmo destino, que depende de seu empenho e de utilizar os recursos disponíveis para realizar.

CÂNCER: Procure guardar para si as boas ideias que surgem agora, porque elas são mais do que ideias, são inspirações, e se você as comunicar é muito provável que ninguém entenda nada, e tudo acabe banalizado. Melhor isso não.