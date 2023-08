50 anos de Acabou Chorare

Pepeu Gomes, Baby do Brasil e Paulinho Boca. Crédito: Divulgação

Um dos discos mais icônicos da Música Popular Brasileira, Acabou Chorare completou 50 anos. A data será comemorada com uma turnê que vai percorrer o Brasil com o grupo Novos Baianos, atualmente formado por Baby do Brasil, Paulinho Boca de Cantor e Pepeu Gomes. A estreia será dia 6 de setembro, no Festival Coala, que acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo. Também estão confirmadas apresentações em Recife dia 25 de novembro e Rio de Janeiro 8 de dezembro. Novas datas e locais serão anunciadas brevemente. No repertório, clássicos como Preta Pretinha, A Menina Dança, Mistério do Planeta e Brasil Pandeiro, entre outras

Oficinas da Pracatum

Estão abertas, até o dia 28 de agosto, as inscrições para a oficina Influências dos Ritmos Africanos na Música Popular, oferecida pela Pracatum Escola de Música e Tecnologias, no Candeal. Ministrada pelo Produtor Musical Alê Siqueira e pelo alagbê e professor da UFBA Iuri Passos, a oficina acontece na sede da Pracatum, nos dias 30 de agosto e 1 de setembro.

Virgínia Rodrigues grava álbum em São paulo. Crédito: Fafá Araújo/Divulgação

A poesia e a nobreza de Virgínia Rodrigues

Virgínia Rodrigues grava ao vivo neste sábado (26) e domingo (27) seu novo álbum, Poesia e Nobreza, com uma formação de piano e conjunto de cordas. O trabalho, feito em homenagem a Paulinho da Viola e Tiganá Santana, comemora seus 25 anos de carreira. O repertório das apresentações é composto por músicas dos compositores homenageados, obras instrumentais e canções cantadas nos idiomas africanos kimbundu e kikongo. Dona de uma voz marcante, Virgínia é uma artista respeitada pelos seus colegas de profissão e pelos críticos desde que apareceu na cena musical brasileira.

Macaco Sessions grava no Rio com Ferrugem e Gustavo Lins

O projeto Macaco Sessions, aposta do diretor Chico Kertész, da Macaco Gordo (Axé: Canto do Povo de um Lugar) desembarcou nesta semana no Rio de Janeiro, onde gravou dois shows que integram sua segunda temporada. Ferrugem e Gustavo Lins foram os artistas convidados e apresentaram os seus shows em gravação exclusiva numa casa em São Conrado. A nova temporada estreou com o show de Ivete Sangalo, seguido pelos de Margareth Menezes, Parangolé e Adão Negro, passeando pela história do repertório dos artistas. O sucesso do Macaco Sessions é atestado pelos números : na primeira fase são mais de 31 milhões de visualizações no YouTube e mais de 23 milhões de execuções no Spotify.

TUM-TUM-TUM*

1 O primeiro final de semana do Festival Tempero Bahia vai ocupar o Passeio Público de Salvador, neste fim de semana, com um cardápio bem eclético: artesanato, moda, design, gastronomia e música. No sábado (26), é o cantor e compositor Jau que sobe ao palco, às 20h30, após a apresentação da DJ Ana Blohem, às 16h30. No domingo (27) tem o grupo Better Together, às 17h30, Fechando a programação musical, às 19h, com os Autorais: Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Delrey.

2 A banda Dead Fish, considerada uma referência no hardcore brasileiro pelo som pesado e discurso progressista em suas letras, se apresenta em São Paulo no próximo sábado, e em Santiago, no Chile, no sábado seguinte, antes da Tour Nordeste, que começa em Salvador, dia 6 de setembro, no Largo Quincas Berro d’Água. Antes de voltar ao Brasil, a banda fez um total de 15 shows em 13 cidades diferentes da Europa.