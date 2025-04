NOVIDADE

Prédio icônico no Centro Histórico vai se transformar em clínica para idosos; saiba

A parceria foi fechada com clínica e tem duração de 25 anos

Quem passa pela Baixa dos Sapateiros em direção à Barroquinha e olha para o alto no lado esquerdo, depara-se um uma bela visão: uma construção secular na cor amarela pertencente à Ordem Terceira do São Francisco. O Lar Franciscano Santa Izabel foi fundado em 1848 por membros da Ordem Terceira de São Francisco. Já se chamou Casa de Asylo de Santa Izabel e hoje leva o nome de Lar Franciscano Asilo Santa Isabel. No início dava abrigo aos membros idosos da Ordem, como faz ainda hoje. Atualmente, abriga cerca de 39 moradores e aceita pessoas também de fora da ordem religiosa. >

A ordem terceira de São Francisco, proprietária do Lar Franciscano Santa Isabel, firmou uma parceria com a Clínica Bela Vista, para a gestão do Lar Franciscano Santa Isabel por 25 anos com direito à renovação por mais 25. Hoje este lar funciona como uma ILPI instituição de longa permanência para idosos) mas está apenas com um terço da sua capacidade funcionando. Dentro do escopo dessa parceria a Clínica Bela vista trouxe os serviços de saúde da Assiste Vida para o Lar Franciscano e com isso os moradores contam com serviços atendimento médico de urgência, geriatria, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição clínica. >