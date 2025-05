POLÊMICA

A camisa da Seleção Brasileira de Futebol não pertence nem à direita nem à esquerda: pertence ao povo brasileiro

Em tempos de polarização politica absurda, até a camisa da Seleção Brasileira entra na disputa

Desde que começou essa polarização política entre a extrema direita e a extrema esquerda, quem não comunga com nenhum dos dois fica no meio de uma briga insana. Tudo se transforma num Ba X Vi, num Fla X Flu. A bola da vez é a segunda camisa da Seleção Brasileira de Futebol, que supostamente será feita na cor vermelha. Tudo porque, segundo os defensores de tal ideia, “os bolsonaristas” teriam se apoderado das cores verde e amarelo. Então, a solução seria colocar a cor vermelha para agradar a esquerda. >

Por favor, vamos separar as coisas. O fato de você usar a camisa verde amarela não significa que você seja adepto ou simpatizante das ideias da extrema direita. A camisa da Seleção Canarinho sempre foi um orgulho dos torcedores que viram o Brasil ganhar cinco Copas do Mundo de forma brilhante.>

Se a CBF, comandada pelo baiano e torcedor do Esporte Clube Vitória Ednaldo Rodrigues, quiser mudar a cor da camisa e se as pessoas quiserem usar, é um direito delas. Eu terei o maior respeito. Agora, eu continuarei usando as cores que sempre usei. E também quero que me respeitem. Afinal, pelo que aprendi, isso se chama democracia.>