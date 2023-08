A dois passos do paraíso

Nando Reis se apresenta no castelo garcia D´Ávila . Crédito: Carol Siqueira

A segunda edição do Festival Conexão com o Paraíso acontece entre os dias 12 e 14 de outubro, em Praia do Forte, com programação tendo como foco conectar público, música, natureza e arte. O projeto desembarca no Castelo Garcia D’Ávila, com os ingressos à venda a partir deste mês. Os shows prometem agitar o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.



A programação tem início no dia 12 (quinta-feira), com a cantora e trombonista argentina Pali, seguida de Filhos de Jorge e Nando Reis. Na sexta-feira (13), a música baiana dá o tom com os shows de Márcia Freire, Jau e Luiz Caldas. Encerrando o festival, Thati, Os Autorais (que reúne Jorge Zárath, Tonho Matéria e Tenison Del Rey cantando e contando histórias de clássicos da música baiana) e Paralamas do Sucesso comandam os shows no palco armado no Castelo Garcia D’Ávila. Márcia Mamede assina a produção do evento, que conta com patrocínio da telefonia Claro, através do Programa FazCultura.

Emanuelle Araújo marca presença em Garamado . Crédito: Guilherme Lima/Divulgação

Emanuelle Araújo participa do Festival de Cinema de Gramado

A cantora e atriz Emanuelle Araújo e o ator Marcos Palmeira são os protagonistas do filme O Barulho da Noite, de Eva Pereira. Distribuído pela Lira Filmes, trata-se do primeiro longa-metragem do Tocantins e único dirigido por uma mulher a concorrer na competição principal do 51º Festival de Cinema de Gramado, que acontece de 11 a 19 de agosto, na Serra Gaúcha. A direção de fotografia é assinada por Fabrício Tadeu (Alemão 2, Aquarius) e a produção é da MZN Filmes, de Márcio e Diego Mazaron, e Cunhã Porã Filmes, em coprodução com a Bananeira Filmes, de Vânia Catani, e com o Canal Brasil.

Bloco Vumbora reúne Durval, Bell e Tomate em Belo Horizonte

Pela primeira vez, o Bloco Vumbora desembarca neste sábado em Belo Horizonte, das 14h às 22h, no UNI-BH Buritis (Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Buritis). Com a energia do Carnaval baiano, o bloco oferece oito horas de folia atrás do trio elétrico, com um repertório especial preparado por Bell Marques, Durval Lélys e Tomate. Todos pretendem cantar seus grandes sucessos e os clássicos da folia baiana. As entregas dos abadás estão acontecendo entre 13h e 20h, no UNI-BH Buritis. No dia do evento também haverá troca, a partir das 10h. Os ingressos poderão ser adquiridos no site do Sympla.

Villa Garden em outubro

Xand Avião é a grande atração do Villa Garden, evento que acontece no dia 22 de outubro, a partir das 16h, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, com serviço Open Bar Premium. As vendas já estão disponíveis nos principais pontos de vendas físicos e on-line.

TUM-TUM-TUM*

1 A Estação Rubi está de volta com a Temporada 2023. De 15 de setembro a 9 de dezembro, o projeto traz novos shows e reestreia em novo horário: agora sempre às 20h. Já estão confirmados Antônio Carlos e Jocafi, Luiza Possi, Yamandú Costa, Mafalda Minizzi e Alexandre Leão e Joatan Nascimento que, ao lado da cantora Jussara Silveira, apresenta Uma Noite para João... Donato. Vendas a partir do dia 14, pelos telefones WhatsApp: (71) 9922-4545 e 9692-4546.

2 Léo Santana é o primeiro nome confirmado para o Carnaval 2024 no Camarote Villa, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O gigante se apresenta no sábado, dia 10 de fevereiro. Atravessando um dos melhores momentos de sua carreira , Léo atrais legiões de fãs onde se apresenta. E no Carnaval não é diferente.