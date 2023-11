Caetano Veloso vai receber Prêmio de Compositor Brasileiro da UBC

Caetano Veloso. Crédito: Rafael Strabelli

O compositor, cantor, músico, produtor, arranjador e escritor brasileiro Caetano Veloso terá toda sua trajetória celebrada em uma justa homenagem. A União Brasileira dos Compositores (UBC) realizará a sétima edição do Prêmio UBC, em uma cerimônia repleta de surpresas. O artista receberá o Prêmio do Compositor Brasileiro, dia 5 de dezembro, em evento na sede da entidade, no Rio de Janeiro.



Com 56 álbuns lançados, sendo 30 de estúdio, 20 ao vivo e 6 coletâneas, o artista tem o reconhecimento não apenas de uma imensa comunidade de fãs no Brasil e em todo o mundo, mas também da indústria musical. Caetano foi 5 vezes indicado ao Grammy Awards, tendo vencido em 2001 e 2002 na categoria Melhor Álbum de Música Global. Além de ter sido 29 vezes indicado ao Latin Grammy, dos quais venceu 13 troféus, em diversas categorias. O Prêmio UBC 2023 celebra Caetano Veloso com apresentações ao vivo de mais de 10 grandes nomes da música brasileira, com curadoria de Zé Ricardo.

Em janeiro tem o evento Sagrado e Profano

Sagrado e Profano, é o nome do evento que será realizado no dia 11 de janeiro, quinta-feira, no Cerimonial Conceição da Praia, a partir das 14 horas. A banda Filhos de Jorge e o cantor Alexandre Peixe são as atrações com direito a buffet de feijoada assinado pelo Restaurante Sette (das 14 às 19h). Os ingressos já estão à venda pelo site https://www.ingresse.com/sagrado-e-profano ou na loja da Diva, no L1 do Salvador Shopping.

Carnatal acontece de 8 a 10 de dezembro

O Carnatal que acontece de 8 a 10 de dezembro, na Arena das Dunas na capital do Rio Grande do Norte, terá a seguinte programação: sexta-feira, Bloco Vumbora - Bell Marques, Bloco da ANITTA + O Vale - Alinne Rosa, Camarote Beats com Durval Lelys, Thiaguinho, Filhos da Bahia, Pedro SampaioHype - Nattan/Felipe Amorim; sábado, Blocos Largadinho - Claudia Leitte, Vem com o Gigante - Léo Santana, e Vumbora com Bell Marques; Camarote Beats, Xand Avião, Hugo e Guilherme, Rafa e Pipo e Ôs Locos; domingo, Blocos Village – Ivete, Vumbora - Bell Marques, e Zero Oito Quatro – Grafith; Camarote Beats, Jorge e Mateus, Zé Vaqueiro, Banda Eva e Lipe Lucena.

TUM-TUM-TUM*

1 Além de participar como convidado da Orquestra Imperial que se apresenta amanhã no Rio Vermelho, o maestro, arranjador e compositor Alfredo Moura foi selecionado para a 25ª bienal de música contemporânea. De 540 inscritos, 54 venceram, sendo cinco da Bahia incluindo ele como o único da Escola de Música da UFBA. Dia 14 de dezembro, às 16h, na Sala Funarte, no Rio, ele estreia a sua obra ESTUDO N°1, Miscigenação e Vitória.

2 O EP Nova Década do Pagodão (patrocínio da Natura Musical) primeiro lançamento fonográfico da Pagode Por Elas - através do Selo Som Por Elas chega às plataformas digitais amanhã, trazendo músicas de seis artistas iniciantes: A Menina, Tacila Almeida, Naty A Majestade, A Poderosa, Laela e Afroo Dai. Projeto antecede o Festival Pagode Por Elas, que acontece em janeiro de 2024, em Salvador.

O ator e cozinheiro Jorge Washington. Crédito: divulgação

3 Os seis anos de Culinária Musical, projeto do Afrochefe Jorge Washington serão comemorados no dia 3 de dezembro no último Culinária do ano, na Casa do Benin (Pelourinho), a partir das 12h. Terá show da cantora Denise Correia e Banda Naveiadanega, com participação especial do cantor e compositor Dão. O Afrochefe vai preparar feijoada, arrumadinho de fumeiro e terá, ainda, casquinha de siri.

Projeto FVERERO reúne nova geração da música de Salvador