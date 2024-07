MARROM

De hoje até domingo o Fortal movimenta a capital do Ceará

O Fortal começa nesta quinta-feira (18) e vai até domingo (21)

Osmar Marrom Martins

Publicado em 18 de julho de 2024 às 05:00

Fortal Crédito: divulgação

Começa nesta quinta-feira e vai até domingo o Fortal 2024, na Cidade do Fortal, na capital cearense. Mantendo a tradição, a programação terá 12 blocos sob o comando de grandes nomes da música, como Alinne Rosa (O Vale) e Parangolé (Bagunça), além das tradicionais três voltas do Vumbora com Bell Marques e Rafa e Pipo.

Também vão marcar presenças Claudia Leitte com o Bloco Largadinho, que neste ano vem em dose dupla na programação; além do Bloco Hype com Felipe Amorim e uma grande surpresa, Pedro Sampaio no comando de uma das voltas; e Léo Santana no Bloco Vem Com o Gigante. E mais: o lançamento do Bloco Se Lança com Ivete Sangalo e o retorno do Bloco Brahma, com Felipe Pezzoni e Banda Eva e os cantores Tomate e Tuca Fernandes.

Sem falar nos trios independentes que estão de volta com Vina Calmon e Ricardo Chaves. No Camarote Mucuripe estreia de MC Daniel, Banda Eva, Eric Land e o DJ Kvsh. Rafa e Pipo, Simone Mendes, Henry Freitas e Pedro Sampaio e a dupla Pedro Padilha e Pvzin. Além Durval Lélys, Wesley Safadão, Taty Girl Dennis, Xandy Harmonia, Diego Facó e a primeira vez do pagodeiro Belo no evento. Veja a programação completa no www.fortal.com.br

Léo Santana traz seu PaGGodin para Salvador

PaGGodin, projeto de samba de Léo Santana produzido pela Salvador Eventos acontecerá no dia 15 de setembro, no Centro de Convenções, e contará com participações especiais. “Cantar em Salvador é sempre diferente. É a minha casa, é onde sinto a energia do meu povo. E poder trazer esse projeto, que é tão especial pra mim, para os meus fãs baianos, torna tudo ainda mais especial. Estou muito feliz” comentou o Gigante.

Rodolphinho e Emanuelle Araújo Crédito: divulgação

TUM-TUM-TUM*

1 A cantora e atriz Emanuelle Araújo é a nova contratada da produtora Novo Palco, comandada pelo empresário Rodolphinho Tourinho, que vai cuidar da agenda de shows da carreira solo da cantora. A nova música, Vá na Paz do Senhor, foi lançada em Salvador, junto com o audiovisual, no final de junho, e está disponível nas plataformas digitais. O clipe pode ser visto no YouTube. Amigo da artista, com quem trabalhou nos tempos de Banda Eva, Rodolphinho já está trabalhando para rodar o país com o novo show de Emanuelle.

2 A Vitrolab fará sua primeira turnê internacional, que se inicia oficialmente em 19 de julho, no Festival Mimo, em Amarante, Portugal, que celebra seu 20º aniversário. A Vitrolab dividirá o palco com A Cor do Som, Marcelo D2 e Jaques Morelenbaum. No dia 25 de julho, se apresentará na Casa da Música em Porto e em 27 de julho encerra o Festival Favela Cult no Centro e-LEA Miguel Delibes, em Valladolid, Espanha.

3 O cantor Belo, considerado um dos principais nomes da música brasileira e ícone do pagode romântico, se apresenta no palco da casa de shows Armazém Convention (Lauro de Freitas), no dia 30 de agosto, a partir das 20 horas, com show da sua turnê nacional. No primeiro semestre do ano, o espaço ainda receberá nomes como Ferrugem, Roupa Nova e outros.

“O que as mulheres negras pensam sobre...”

O projeto O Que Pensam Sobre..., promovido pela Escola de Pensar terá sua primeira edição dia 23 de julho, às 18h30, no Espaço Cultural da Barroquinha, para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha (comemorado dia 25/7).

O evento terá a participação da cantora Nara Gil, a militante LGBTQIAPN+ Paulett Furacão, a jornalista e apresentadora Wanda Chase e a professora e pesquisadora Daniele Canedo. O ingresso será trocado por 1 kg de alimento não-perecível.

As novidades da Banda Jammil