Durval Lelys confirma a volta da Trivela

Durval Lelys. Crédito: divulgação

Um dos mais queridos artistas da cena axé, o cantor e compositor Durval Lelys está cheio de projetos para 2024, quando ele comemora seus 10 anos de carreira-solo. E uma das novidades que ele fez questão de anunciar em sua passagem pelo Folianópolis foi a volta da Trivela.



“As pessoas sempre me perguntavam quando eu voltaria com a Trivela. Então chegou a hora e ela voltará toda moderna”, comemorou Durvalino. Com uma agenda cheia e um Carnaval totalmente fechado, Durval vive um dos melhores momentos de sua carreira. E o mais interessante: sem perder seu lado descontraído e simples, sempre gentil no trato com os fãs e com os jornalistas. Eu costumo dizer que Durval Lelys é um gentleman.

Folianópolis já anunciou a data para 2024

Para que não coincida com o Pré-Caju, como aconteceu este ano, a produção do Folianópolis já marcou as datas da edição 2024. Será de 14 a 16 de novembro, na Passarela Nego Quirido, na capital de Santa Catarina. Considerado a maior micareta do sul do país, o evento costuma atrair foliões de vários estados.

Bell Marques. Crédito: divulgação

Bell Marques comemora 10 anos de carreira com DVD de Forró

O cantor Bell Marques, que sempre foi bastante presente nas festas juninas, desde os tempos em que era vocalista da banda Chiclete com Banana, nunca tinha feito um registro visual com os grandes sucessos do forró, inclusive músicas gravadas por ele. Mas isso agora é passado. Em 2024, Bell, que também comemora 10 anos de carreira-solo, vai gravar um DVD no Centro Histórico em data a ser anunciada pela produção. Com ele, estarão convidados especiais. E, como é de costume, Bell vai tocar todos os dias no Carnaval de Salvador para alegria de sua legião de fãs.

É O Tchan. Crédito: divulgação

TUM-TUM-TUM*

É O Tchan, com Beto Jamaica e Compadre Washington, Tomate, Xanddy Harmonia e Jammil são as atrações confirmadas para a edição 2024 do Curitiba Folia que acontece na capital do Paraná dia 06 de abril de 2024. Realizado pelos mesmos produtores do Folianópolis, o evento também mantém a tradição de só contratar atrações ligadas à cena axé.

2 O baiano Pablo, um dos maiores expoentes do arrocha ou sofrência, gravou DVD em setembro, na Arena Amazônia, Manaus, em comemoração aos seus 20 anos de carreira. Com ingressos esgotados, ele levou mais de 30 mil pessoas que fizeram coro a um repertório de sucessos que marcaram sua trajetória. O resultado será apresentado amanhã em todas as plataformas digitais, como a primeira parte deste registro.

3 Baby in Concert é o nome do show inédito da cantora Baby do Brasil que acontece dia 13 de janeiro de 2024 na Concha Acústica do TCA. A apresentação terá início às 19 horas e os ingressos já podem ser adquiridos no site da Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves. Além de cantar seus grandes sucessos Baby, vai homenagear Moraes Moreira e Luís Galvão, Gal Costa, Rita Lee e Elza Soares e celebrará o centenário de Waldir Azevedo (compositor de Brasileirinho).

