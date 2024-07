MARROM

Especial comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha

Zezé Motta comanda nova edição do Especial Mulher Negra no canal E! Entertainment

Osmar Marrom Martins

Publicado em 25 de julho de 2024 às 05:00

Aline Wirley, Preta Gil, Zezé Motta e Sheron Menezes Crédito: Miguel Sá

O Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha – que também homenageia a líder quilombola Tereza de Banguela –, é celebrado pelo canal E! Entertainment com a nova edição do Especial Mulher Negra, que estreia hoje, às 23h. Pelo quarto ano consecutivo, a atriz e cantora Zezé Motta está à frente do programa que mescla música, bate-papo, depoimentos e convidadas. Ela terá a companhia da também atriz Aline Wirley.

A quarta edição chega com pautas sobre maternidade, saúde, autoestima e os sonhos da mulher negra. Um bate-papo que abre os caminhos para novas gerações, que estão ao lado daquelas que continuam o legado. Conta com as participações de Preta Gil e Sharon Menezes. O programa conta ainda com depoimentos de convidadas, como a jogadora de vôlei e medalhista olímpica Fernanda Garay, a cantora e apresentadora Gaby Amarantos, a atriz Erika Januza e a cantora Liniker. A gravação aconteceu no Copacabana Palace – Belmond, Rio de Janeiro.

Atrações do Conexão com o Paraíso Crédito: divulgação

Praia do Forte recebe em setembro o Festival Conexão com o Paraíso

O Conexão com o Paraíso ganha nova edição no feriado da Independência em Praia do Forte, nos dias 6, 7 e 8 de setembro. O festival reúne atrações nacionais e locais em shows no Castelo Garcia D’Ávila e na vila (Praça São Francisco), além de aulas de ritmos baianos para o público local. Veja mais informações em @conexaoparaiso. No primeiro dia (sexta-feira, 6), Timbalada, É o Tchan (com a participação de Sheila Mello) e Filhos de Jorge são as atrações que agitam o Castelo Garcia D’Ávila, a partir das 19h30. No dia seguinte (7), Jorge Aragão comanda um show na noite que conta ainda com Jau, Luiz Caldas e Mudei de Nome, a partir das 18h30. No domingo (8), encerrando a programação, a partir das 13h, o samba do Batifun é a atração que se apresenta na vila, com um show gratuito e aberto ao público. Márcia Mamede assina a produção, que tem patrocínio da Claro e do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

Ballet de Londrina se apresenta na Caixa Cultural

De 1º a 3 de agosto, A Caixa Cultural Salvador apresenta o espetáculo de dança Bora!, do Ballet de Londrina, uma das companhias de dança mais prestigiadas do Brasil. Com coreografia de Henrique Rodovalho, diretor da Quasar Cia de Dança, a performance aborda de maneira irônica e irreverente o avanço da sociedade moderna, destacando a fragilidade dos afetos no século XXI e a tensão entre o comportamento coletivo e a necessidade de individualidade em um mundo digitalizado e conectado. As apresentações acontecem sempre às 20h, com classificação etária livre e ingressos custando R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). No dia 3 de agosto, haverá uma sessão especial às 17h, voltada para uma instituição social local e bailarinos. A apresentação das 20h contará com audiodescrição para pessoas com deficiência visual.

Gabi Lins lança novo EP com participação de Clara Valverde

O processo de evolução feminino em uma sociedade opressora é o fio condutor de Trópico 96, novo EP de Gabi Lins, que estará disponível em todas as plataformas amanhã. Com produção musical assinada por Enzo Dicarlo e Adieu, Trópico 96 conta com mixagem e masterização de Giuseppe Romanelli, além da participação de Clara Valverde na faixa Primavera na Selva.

Tonho Matéria Crédito: Babi Hamaji

TUM-TUM-TUM*

1 Em comemoração aos seus 42 anos de carreira, Tonho Matéria realiza no próximo domingo, a partir das 16h, um Arrastão Musical no Pau Miúdo, bairro onde o cantor e compositor mantém a sede da Mangangá. Numa realização da Aldeia Tribal Produções e dos blocos da Capoeira e Samba Popular, o evento vai contar com as participações dos cantores Linnoy, Viny Brasil e convidados.

2 Com a temática, O Fantástico Mundo do Samba, o Samba Piatã acontece domingo, a partir das 12h, no Parque de Exposições. O evento, que terá virada de lote de todos os setores, contará com grandes nomes do samba como: Menos é Mais, Dilsinho, Suel, Marvvila, Ferrugem, Kamisa 10, Caju pra Baixo, Akatu, Pagode do Adame, Escandurras, Belito e Resenha do Rafinha+.