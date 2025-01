'DEPOIS DE SER CHAMADA DE VELHA?'

'Esse Cheiro de Amor não é o meu Cheiro', diz Márcia Freire após recusa em homenagem; OUÇA

Márcia não aceitou participar do show comemorativo aos 45 anos da banda; ouça entrevista

Osmar Marrom Martins

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 11:23

Márcia Freire Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

A ausência de Márcia Freire no show que marca os 45 anos da banda Cheiro de Amor, nesta quinta-feira (23), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, chamou atenção dos fãs. Ela estava no comando da banda no auge da Axé Music, gravando sucessos como Rebentão, Canto ao pescador, É um Auê, entre muitos hits.

“Depois de eu ser chamada de velha, não poderia aceitar essa homenagem do Cheiro”, desabafou Márcia sobre uma desavença com Windson Silva, sócio fundador da banda.

"Eu nem sabia que ia haver tanta polêmica porque eu não aceitei o convite. Enfim, todos ficaram sabendo que uma vez a Destaque (produtora do Carnatal na capital do Rio Grande do Norte) queria fazer uma homenagem pra mim no Carnatal e essa homenagem causou um problema muito forte com o Cheiro de Amor. O Cheiro ligou pra lá [Windson Silva] entrou na minha página pra me esculhambar e falou depois com Carla, que é minha irmã, que agora ia ser eu ou ele. Causou uma polêmica tão grande para essa que seria uma homenagem da Destaque", disse Márcia sobre o empresário.

"Dali eu soube que a máscara dele havia caído porque, até então, eu ia para todas as participações do Cheiro de Amor. Inclusive participações onde Carla Visi e nem Aline [Rosa] foram, eu fui com Vina [Calmon], deixei de ganhar dinheiro em uma quinta-feira de Carnaval que eu tinha um show de valor bom, e eu disse que o Cheiro havia me pedido (Windson), e fui fazer com Vina perdendo dinheiro e tudo. Enfim, tudo que ele pedia eu fazia.

Procurado pelo CORREIO, Windson Silva disse que não foi contra uma homenagem a Marcia Freire, mas que pediu que também fosse feita uma celebração à banda Cheiro de Amor.

'A minha crítica, em momento nenhum, foi à Márcia Freire. O que eu contestei a Destaque foi ter feito os 25 anos do Carnatal sem a banda Cheiro de Amor, no site da Destaque e na postagem de Claudio Porpino, que era o presidente do bloco Caju com Sal, e eu contestei dizendo que não era correto', diz Windson.