COLUNA DO MARROM

Fernanda Torres será tema de uma edição do Globo Repórter Personalidades

Programa, com apresentação de Sandra Annenberg, será exibido pela Globo no dia 7 de março

Osmar Marrom Martins

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 02:00

Fernanda Torres e Sandra Annenberg Crédito: Divulgação (TV Globo)

Vencedora do Globo de Ouro por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, e indicada ao Oscar como melhor atriz na categoria principal, Fernanda Torres será tema de uma edição do Globo Repórter Personalidades, com previsão de ir ao ar dia 7 de março, quando estreia a nova temporada do programa.>

As gravações sobre a vida e a carreira da atriz começaram antes mesmo da premiação que ela recebeu com toda justiça. Fernanda recebeu a apresentadora Sandra Annenberg em sua casa na Lagoa, na Zona Sul do Rio. Também aparecerão na atração amigos e parceiros de trabalho, como Andrea Beltrão e Luiz Fernando Guimarães. Além de ser uma excelente profissional, Nanda, como chamam os amigos mais íntimos, é uma pessoa do bem. Tive o prazer de conhecê-la no Rio de Janeiro, no estúdio de Gilberto GIl. >

Pablo e Bello cantam na Bodega do Pablo no WET, em abril >

Após o sucesso da gravação do DVD, o cantor Pablo apresenta a Bodega do Pablo no dia 12 de abril, no Wet. Além do rei da sofrência, a festa vai receber todo o romantismo de Belo para tornar a noite única e especial. Com certeza, o encontro será um sucesso por reunir dois artistas populares e queridos dos baianos. >

Sylvia Patrícia canta no Por do Sol para Iemanjá >

Sylvia Patrícia Crédito: Mário Edson (Divulgação)

A cantora e compositora baiana Sylvia Patricia sobe o Alto de São Gonçalo com sua banda, pelo 15º ano para o show oferenda a Iemanjá, dia 2 de fevereiro, às 18 hs, na Praça da Rua Almirante Barroso, Alto de São Gonçalo (Rio Vermelho) A banda é formada por Alex Mesquita (guitarra), Alexandre Vieira (baixo), Emerson Cunha (teclados) e Robinson Cunha (bateria). Sylvia preparou um repertório especial para animar a galera que gosta de um som de qualidade e adora uma das festas mais populares da Bahia. Viva iemanjá. Viva! A entrada é franca. >

Nova turnê "Badsista and Friends - summer tour 2025" em um barco nas águas da Baía de Todos-Os-Santos >

DJ Badsista Crédito: CairaMalhor (Divulgação)

A música eletrônica alcança novos voos na nova turnê Badsista and Friends - Summer Tour 2025 em um barco nas águas da Baía de Todos-Os-Santos, que vai trazer, pela primeira vez, uma produção pernambucana em sua estreia, em Salvador, no próximo dia 1º de fevereiro. A festa vai contar com a presença de DJs que estão em ascensão na cena eletrônica nacional e internacional, como Sammy Dreams (BA), Bassan (SP), Omoloko (RN) e Kabulom (MG), Iury Andrew (PE), além do DJ, MC e produtor cultural Badsista, que esteve presentes em álbuns das cantoras Linn da Quebrada e Jup do Bairro, e que de recebe os artistas para o projeto. Trazendo a diversidade da música eletrônica o evento é assinado pela Brota Produtora, do DJ e produtor cultural recifense Vands. >

TUM TUM TUM>

Atitude, programa que exalta o som de periferia na Bahia FM, apresentado por Peu Martins e Juliana Cavalcante, será exibido em dois episódios, aos sábados, com duração de 25 minutos cada na TV Bahia. O primeiro irá ao ar dia 8 de fevereiro, após o Mosaico Baiano, e será dedicado ao pagodão das antigas com as bandas Pagodar't, Guig Guetho e o cantor Rubinho. Já o segundo e último episódio será exibido no dia 15, com participação da banda Psirico. >

O Fuzuê da Bahia FM (88,7) vai ao Salvador Shopping hoje, a partir das 12h, direto do Ice Cream Park (no piso L1), com a cantora Alinne Rosa. A música Baguncinha, aposta da artista para o Carnaval; Vale e Acredite no Seu Axé fazem parte do repertório. Sob o comando de Maurício Habib e Michely Santana, o programa terá transmissão ao vivo pelo rádio e pelas redes sociais. A entrada é gratuita. Em seguida, o programa recebe Gilmelândia (6 de fevereiro) e Filhos de Jorge (13 de fevereiro).>