MARROM

Gil, Chitãozinho e Xororó, Junior e Ivete gravam música em prol do RS

Aos 82 anos, Gil continua firme na música

Osmar Marrom Martins

Publicado em 27 de junho de 2024 às 13:08

Junior Lima, Xororó, Ivete Sangalo, Gilberto Gil e Chitãozinho Crédito: divulgação

Além de cumprir agenda movimentada de shows, o cantor, compositor e Imortal Gilberto Gil não para nos bastidores. Recentemente ele se reuniu com a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, Junior Lima, e a cantora Ivete Sangalo, por uma causa nobre. Eles gravaram uma música em prol do Rio grande do Sul, que ainda continua sofrendo com as enchentes que devastaram o estado sulista. O nome da música e a autoria ou autorias ainda não foi divulgado. Mas pelo time reunido, tenha certeza que virá coisa muito boa. Gil que comemorou ontem (26) seus 82 anos continua firme e forte fazendo o que há de melhor na MPB ao lado de nomes como Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, Ney Matogrosso e Paulinho da Viola. Todos oitentões.

Anitta Crédito: Redes sociais

Comunidade baiana, em Madrid, se movimenta para o show de Anitta na Parada LGBTQIAPN+

Em minha rápida passagem por Madri me encontrei com o querido amigo Márcio Angelo (fã de Daniela Mercury) que estava se preparando para fazer o Caminho de Santiago. Mas antes de começar a peregrinação, ele me avisou que os baianos residentes em Madrid e em outras cidades da Espanha estão se mobilizando rumo à Parada LGBTQIAPN+ O evento acontecerá dia 04 de julho. As celebrações começam no final do mês de junho (no dia 28 de junho celebra-se o Dia Internacional do Orgulho, em homenagem aos distúrbios de StoneWall que assinalaram o início das reivindicações do coletivo LGTB) e estendem-se durante uma semana, com um amplo programa de atividades reivindicativas, culturais e lúdicas, que culminam na tarde do primeiro sábado de julho.

Emanuelle Araújo Crédito: TV Globo

Emanuelle Araújo lança primeiro single de seu no álbum solo

Amanhã a atriz e cantora Emanuelle Araújo lança “Vá na Paz do Senhor”, o primeiro single de seu novo álbum solo, dedicado aos ritmos baianos. A música tem clipe gravado em Salvador, local de nascimento da artista, com direção de Magali Moraes e Nanda Costa, e participação de pessoas importantes na história da mesma, como os integrantes da companhia de dança Interart, o cantor e compositor Tatau (Ara Ketu) e o ator Luís Miranda. “Vá na Paz do Senhor” tem produção de Kassin e composição de Léo Reis. No cinema, Emanuelle que esteve no longa “Meu Sangue Ferve por Você, será vista brevemente em “Traição entre amigas”, de Bruno Barreto, e “O Barulho da Noite”, de Eva

Tum Tum Tum

Gustavo di Dalva Crédito: divulgação

1 - O percussionista baiano Gustavo Di Dalva que já tocou com artistas como Gilberto Gil, Durval Lélys e Asa de Águia e Carlinhos Brown e mora há muitos anos nos EUA, está lançando amanhã em todas plataformas digitais o remix da música Eu Vim da Bahia, uma das primeiras canções de Gil de quem ele é fã e admirador confesso. Gustavo Di Dalva é músico de responsa.

Moisés Lama Crédito: divulgação

2 - Mais um músico baiano fazendo bonito lá fora. Falo de Moisés Lama, que realizará nos dias 6 e 7 de julho a sétima Edição do Festival Repercussão 2024. Festival Repercussão em Bruxelas. No primeiro dia haverá a abertura com workshop de percussão afro baiana e brasileira. No domingo, o grande desfile a parte das 13h45 com um show que terá a participação de músicos Kaito Winse & Tim Winseyde Burkina Faso, grupo de Maracatu, Batuque das Aguas, Atabaxé, Afrobata e um DJ de Moçambique.

Gabi Lins Crédito: divulgação