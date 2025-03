TRETA

Indiferente à polêmica com Daniela Mercury, Tony Salles está de férias em Miami com Scheila Carvalho

Cantora tornou a falar sobre o que aconteceu no Carnaval envolvendo ela e Tony mas o pagodeiro não vai se pronunciar

A última treta do Carnaval, que marcou a comemoração dos 40 anos da Axé Music, envolveu a cantora Daniela Mercury e o cantor Tony Salles . O atrito entre os artistas ocorreu quando o trio elétrico de Tony se aproximou excessivamente do trio de Daniela na madrugada de terça (4), o que comprometeu a qualidade do som da apresentação da artista. Ela reagiu ao ocorrido e reforçou sua insatisfação com o episódio. Tony chegou a pedir desculpa publicamente , mas nem isso serviu para amenizar a irritação da Rainha da Axé Music. Nesta terça-feira (11), Daniela voltou a comentar sobre o assunto e classificou a desavença como um 'ato de violência'.>

“Quando me imponho em situações como essa, sou vista como exagerada apenas por ser mulher e LGBT+. O que ele fez foi um ato de violência. Não sei se teria a mesma atitude com Bell Marques”, declarou a artista em entrevista ao UOL.>

De férias, Tony decidiu deixar o assunto para trás e informou, através de sua assessoria, que não vai se pronunciar sobre a declaração. Em um post na página pessoal do Instagram, o cantor aparece chegando ao lado da mulher a dançarina Scheila Carvalho nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami, onde o casal vai curtir as férias até o dia 25 de março.>

Briga em cima do trio

A briga começou após a saída do trio do pagodeiro atrasar em mais de uma hora e a organização liberar a ultrapassagem de Daniela e do cantor Guga Meyra. Para compensar o atraso, o trio do ex-volcalista do Parangolé acelerou e se encostou no trio da cantora baiana, que reclamou. "Tony colou aqui, né. Aí ficam dois trios tocando, é uma loucura isso", disse Daniela.>