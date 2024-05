MARROM

Maestrina e educadora baiana é curadora e gestora do SummerStage Festival em New York

Evento acontece no mês de agosto no Central Park em New York

Osmar Marrom Martins

Publicado em 16 de maio de 2024 às 05:00

Priscila Santana Crédito: divulgação

Priscila Santana maestrina e educadora baiana assumiu o papel de curadora e gestora de programação do renomado SummerStage Festival, que acontece no mês de agosto no Central Park em New York. “É uma honra estar como curadora em um dos maiores festivais dos Estados Unidos. Como mulher negra, ocupar esse espaço de liderança não é apenas uma conquista pessoal, mas também um símbolo poderoso de que estamos quebrando barreiras e desafiando estereótipos profundamente enraizados”, diz.

Na temporada deste ano, Alcione, Larissa Luz, Corinne Bailey Rae, Andra Day e outros grandes nomes. O festival é conhecido por ser um dos maiores do país. O trabalho de Priscila envolve a curadoria e coordenação de aproximadamente 80 eventos culturais gratuitos - incluindo o prestigiado Charlie Parker Jazz Festival -, que abrangem os sete parques encontrados nos corações dos cinco bairros da cidade, do Central Park aos espaços do Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island. São mais de 250 artistas contratados para pouco mais de 80 shows durante os dias de evento.

Samba Trator comemora 11 anos de carreira

O Samba Trator do vocalista Juraci comemora 11 anos de carreira dia 2 de junho (domingo), a partir das 13h, no Clube Fantoches, com shows completos de Swing do Fora, Miller, Samba Comunidade, além do anfitrião da noite. A festa tem participações de Oz Bambaz, Noelson do Cavaco, Cia do Pagode, Grupo Movimento, O Pretinho, Saiddy Bamba e A Grande Família. No Palco do Arrocha tem Sid Love, Lilly Tupiniquim e Wagner Lima.

A jornalista Rita Batista Crédito: divulgação

Rita Batista volta a Salvador para lançar seu livro no Shopping Bela Vista

A baiana Rita Batista, hoje uma das jornalistas e apresentadoras mais queridas no Brasil, volta mais uma vez a Salvador para o lançamento de seu livro A Vida é um Presente – Mantras Para o Seu Dia a Dia. O evento acontece dia 19, às 16h, na Livraria LDM no Shopping Bela Vista e terá bate-papo com Lorena Ribeiro. Em A Vida é um Presente, a autora apresenta 111 mantras que a ajudaram a entender que o universo ao nosso redor tem dimensões inimagináveis.

Preta Gil convida Iza e Thiago Pantaleão no Festival Tim Music na Praia de Copacabana

O Festival TIM Music Rio, que acontece nos dias 25 e 26 de maio e 1 e 2 de junho, vai movimentar a Praia de Copacabana depois da histórica apresentação da cantora Madonna. Um dos destaques é Preta Gil no dia 1/6, convidando Thiago Pantaleão e IZA. Antes, no dia 25/5, tem Marina Senna e Baco Exu do Blues. Dia 26/5, show em homenagem a Beth Carvalho com Diogo Nogueira, Marvvila, Roberta Sá e Gloria Groove. No dia 2/6 é a vez de Rael e Djavan. Em suas duas primeiras edições, o TIM Music Rio reuniu mais de meio milhão de pessoas em Copacabana. É realizado através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Os shows contam com toda a infraestrutura e suporte necessários dos órgãos públicos.

TUM-TUM-TUM*

1 A Caixa Cultural Salvador recebe, nos dias 25 e 26 de maio, o show Mariana Aydar & Trio, da cantora e compositora paulistana Mariana Aydar, que conta com clássicos do universo nordestino, além de releituras. A artista faz três apresentações no teatro do espaço cultural, sábado (25), às 17h e 20h e domingo (26), às 20h. Os ingressos estarão à venda no site www.sympla.com.br.

2 Falta 30 é o nome da festa Pré São João, que acontece dia 24 de maio com Arrastão da Rural Elétrica pelas ruas do Pelô, e show da Flor Serena e convidados no Largo Tereza Batista, a partir das 19h. Mais informações através do telefone (71)999741677. A entrada é franca. Por falar na Flor Serena, a banda está com música nova saindo do forno: Eu e você (Lhego Valentim, Guilinho, Cássiopeya).