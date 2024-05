MARROM

Tierry entra no seleto clube de artistas brasileiros que possuem jatinho particular

Artista é um dos principais compositores do sertanejo no Brasil, com sucessos gravados por Gustavo Lima, Marília Mendonça, Jorge e Matheus

Osmar Marrom Martins

Publicado em 23 de maio de 2024 às 05:00

Tierry e seu jatinho particular Crédito: divulgação

O cantor e compositor Tierry é o mais novo membro do seleto clube de artistas brasileiros que possuem um jatinho particular. Ex-integrante da banda de pagode Fantasmão, ao lado de Ed City, Tierry viu sua carreira tomar um rumo meteórico quando passou a ser um dos principais compositores dos maiores cantores sertanejos do Brasil e teve sucessos gravados por Gustavo Lima, Marília Mendonça, Jorge e Matheus, entre outros.

Antes de migrar par esse novo ritmo, ele teve seu primeiro hit, Dançando, gravado por Ivete Sangalo. Como cantor, ele estourou com hits que caíram na boca do povo, a exemplo de Rita, Cabeça Branca, Coração de Rapariga, Lá Ele e por ai vai. Com agenda cheia e um dos maiores cachês do show business brasileiro, o ex-Fantasmão chegou ao topo.

Agenda junina da banda Tio Barnabé

A banda Tio Barnabé comandada pelo vocalista Neto Bittencourt confirmou os primeiros shows da turnê junina de 2024. O primeiro será na cidade de Itagi, na região centro sul do estado, no dia 8 de junho, sábado. O segundo, será no domingo, dia 9 de junho, em Salvador, quando será uma das atrações do São João do Clube Espanhol, ao lado da dupla André e Mauro e do DJ Léo Vieira.

O cantor Saulo Crédito: Jardel de Souza Leite/divulgação

Saulo fará no mês de agosto sua quarta turnê na Europa

Mais uma vez a parceria entre a empresária Priscila Trummer e o cantor e compositor Saulo se repete em 2024, com a quarta turnê europeia, que passará por diversos países durante o mês de agosto. E começa dia 2 em Barcelona (Espanha). No dia 3 segue para Genebra, na Suíça. No dia 4 é a vez de Dublin, na Irlanda. A turnê chega a Portugal dia 9, em Lisboa, e dia 10 no Porto. No dia 11, chega a Amsterdã, onde encerrará o Festival de Verão da capital holandesa. Outras datas estão sendo negociadas também na Europa. Só para lembrar, em setembro, Saulo volta ao Japão para mais uma participação no Brazilian Day do país do sol nascente.

Arrastão di Iemanjá acontece neste final de semana em Milão, Itália

E os baianos continuam levando a cultura e as festas populares da nossa terra para o mundo. Mais uma vez o Arrastão di Iemanjá será realizado em sua XXIII edição na cidade de Milão na Itália. Os preparativos se iniciam no sábado e o cortejo acontece no domingo. No comando, o baiano Karl Santos, que reside há muitos anos na Europa mas não perdeu a identidade com sua terra natal. O que mais chama a atenção é que esses produtores realizam essas festas e divulgam a Bahia com recursos próprios. Sem nenhum apoio dos órgãos de turismo. Mesmo assim, eles não perdem o entusiasmo e procuram a cada ano fazer a festa muito mais bonita.

Léo Santana Crédito: divulgação

TUM-TUM-TUM*

1 O Gigante Léo Santana também foi confirmado como mais uma atração do Folianópolis 2024, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro na passarela Nego Quirido, na capital de Santa Catarina. Léo vai se juntar a nomes como Ivete Sangalo, Bell Marques, Xanddy Harmonia, Banda Eva, É o Tchan e Timbalada.

2 O Baile Selvagem, que chega a sua 3ª edição será realizado no sábado, às 21h, no Recanto da Dilma (São Lázaro). No line up estão os DJs Dan Brasil, DMT, Iano e vários nomes, além dos VJs Vic Zacconi e VJ Cayetano. O ingresso custa R$ 20 e está sendo vendido na Sympla e no dia e local do evento.