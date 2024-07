MARROM

Três grandes comemorações em 2025: 40 anos da Axé Music e da TV Bahia e 50 anos do Shopping da Bahia

Com certeza, essas datas não passarão em branco

O ano de 2025 será marcado por três grandes datas. A começar pelos 40 anos do surgimento da cena axé, cujo marco inicial foi o estouro da música Fricote com Luiz Caldas, no disco Magia. E essa novidade conquistou o Brasil e o mundo com micaretas e presença em grandes festivais na Europa, Estados Unidos, Asia e Oceania. Nesse mesmo ano foi fundada a TV Bahia, hoje retransmissora da Rede Globo e líder de audiência, sempre presente nos grandes eventos que acontecem no Estado. Dez anos antes, em 1975, surgia o primeiro grande Shopping Center da Bahia, o Iguatemi, hoje Shopping da Bahia, que vai comemorar 50 anos. Na época foi um acontecimento e uma iniciativa do saudoso Ewerton Visco (pai). Com certeza, essas datas não passarão em branco.

As quatro décadas da Bandamel serão registradas em audiovisual na Concha

Dona de alguns dos maiores sucessos do repertório nacional, a Banda Mel (Márcia Short e Robson Moraes) vai comemorar os 40 anos de história com um show especial no dia 13 de setembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O show, que terá registro audiovisual, será uma oportunidade de matar a saudade dos grandes hits de carreira, a exemplo de Crença e Fé, Prefixo de Verão e Baianidade Nagô. Estão previstas participações especiais de grandes nomes da música baiana e nacional, que vão abrilhantar a celebração do sucesso da Banda Mel, que, desde o Carnaval deste ano, vem cumprindo com uma série de apresentações que marcam a comemoração. Os artistas convidados ainda serão anunciados. O primeiro lote de ingressos custa R$ 80 e R$ 40, e começarão a ser vendidos a partir do dia 15 de julho na plataforma Sympla.

Cheiro de Amor na “temporada de Verão” do Tocantins

O mês de julho é conhecido como a “temporada de verão” no estado do Tocantins (centro-oeste) quando acontecem diversos shows de bandas nacionais. Nesse sábado (13), quem se apresenta é a banda Cheiro de Amor, com a nova vocalista Raquel Tombesi, na Praia de Luzimangues, localizada no município de Porto Nacional.

Apresentadora do Festival Negritudes de Salvador

A querida colega Rita Batista será a apresentadora da primeira edição do Festival Negritudes de Salvador. Com o objetivo de celebrar e debater as narrativas negras no audiovisual, o evento sediará conversas sobre educação, fé, futuros reimaginados, saberes, resistência e música.

Ao lado de Vanderson Nascimento, ela receberá os cantores Larissa Luz e Tatau, o cineasta norteamericano Alrick Brown, os atores Érico Brás, Jéssica Ellen, Amaury Lourenço e Maria Gal, além de escritores como Bárbara Carine, Elisa Lucinda e a influenciadora Tia Má, entre outros. Rita também será a mediadora da mesa sobre Fé e Narrativas, que vai abordar de que forma as nossas crenças interferem nas narrativas negras e como podemos retratar as diferentes culturas fugindo dos estereótipos e deixando as tramas únicas e envolventes. Participarão da mesa a atriz Jéssica Ellen, a pastor evangélico Kléber Lucas, a ativista e representante do candomblé Ekedy Sinha e o Padre Lázaro.

1 Depois de comandar durante muito tempo a CBX Samba Club, o cantor Renanzinho CBX partiu para carreira solo e se apresentou no palco da turnê Só Pra Contrariar, na Arena Fonte Nova. Mas a estreia solo foi no Caranguejo do Baiano (dia 5). No dia (6), ele se apresentou no Boteco do Jhone. “Não foi fácil chegar até aqui, mas com a permissão de Deus e da minha base eu consegui! Cheguei em lugares que eu nunca imaginaria chegar, e hoje eu conto a minha história …”, disse o artista.

2 A Ópera-Buffa, formada por Jonga Cunha, Rafa Chaves e Rafael Jardim, retorna ao Shopping Barra para a 2ª edição do projeto Sessão da Tarde. O evento, que acontece neste sábado (13), a partir das 17h, no Piso L4, em frente à Tortarelli, promete surpreender o público com uma combinação única de música ao vivo, tecnologia avançada e participação interativa. A proposta da banda é proporcionar entretenimento de qualidade, que transcende a barreira física.