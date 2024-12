DE TUDO QUE EU SEI

Para começar o ano feliz

Não precisamos buscar a perfeição, mas devemos deixar espaço para o inesperado e encontrar beleza no caminho

Gabriela Cruz

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 05:35

Criar um mood board de desejos, sonhos e metas ajuda a manter o foco Crédito: Shutterstock

Estamos a menos de dez dias de 2025, mas ainda dá tempo de adotar pequenas mudanças que podem ajudar a transformar o ano que está por vir. Este é o momento de refletir, planejar e abraçar novas possibilidades. Não precisamos buscar a perfeição, mas sim deixar espaço para o inesperado e encontrar beleza no caminho. Aqui estão algumas inspirações para você começar o próximo ciclo com o pé direito:

#organizaçãoecriatividade

Ter um planner ou uma agenda pode ser um grande aliado para transformar ideias em ações. Além disso, criar um mood board com imagens que representem seus sonhos e metas para 2025 é uma maneira prática e visual de manter o foco no que realmente importa. Esses instrumentos facilitam o planejamento e trazem clareza para as intenções do novo ano.

#Eporfalaremagenda...

Para os fãs de astrologia, a Agenda Estrela Torta é uma escolha única. Com o pack Parquinho das Star, você recebe uma agenda ilustrada, o Jornal das Estrelas com informações astrológicas, um caderno e o imã Marca Raio. A agenda começa no Ano Novo Astrológico, em março, mas os meses iniciais são enviados por e-mail para que você não perca o ritmo.

#Tortinhoafetivo

No universo da criatividade, o ateliê de cerâmica Meu Tortinho, comandado por Carol Morena Vilar no Santo Antônio Além do Carmo, é um convite para experimentar algo novo. Além de poder adquirir as peças à venda no local, dá para colocar literalmente a mão no barro em aulas que rolam por la. A oficina Máscara Gatitos Astrais (11 de janeiro, por R$ 350) e o curso de iniciação à cerâmica (8 e 9 de março, por R$ 550) já estão com matrículas abertas no meutortinho.com.br.

#Partiucoreia

A ascensão da cultura sul-coreana nos últimos anos - especialmente dos K-dramas e do K-pop, fenômeno conhecido como Hallyu (onda coreana) - tem aumentado a busca por viagens ao país asiático. Só para se ter uma ideia, de janeiro a outubro de 2024, cerca de 30 mil turistas brasileiros visitaram a Coreia do Sul, um aumento de 30% em relação ao mesmo período de 2023.

Por aqui, a Happy Tour – agência baiana especializada em roteiros de experiência - lançou um pacote para Seul e Busan (capital e uma das principais cidade dos país, respectivamente) que inclui visitas a cenários icônicos de doramas, além de atividades que mergulham no universo do K-pop, justamente no mês de junho, quando o BTS, fenômeno musical global que surgiu por lá, comemora 12 anos de carreira. Um convite para conhecer a rica história e os costumes do país de forma imersiva.

#sólámen

Em Salvador, a culinária asiática também vem ganhando espaço. O mais novo endereço dessa natureza é o restaurante Ainá Lamen, no Rio Vermelho. Comandado pelo chef Vini Figueira, é o primeiro da cidade especializado no prato de origem chinesa popularizado no Japão. O lugar possui 20 lugares e serve cinco versões: frutos do mar, barriga de porco, copa-lombo, frango e vegetariano.

#paraouvir

O ano de 2024 trouxe trabalhos marcantes no cenário musical. Entre eles, o álbum solo do rapper sul-coreano RM, “Right Place, Wrong Person”, que figura nas listas de melhores do ano, segundo veículos como a Billboard, está disponível nos streamings de música. Um documentário que revela o processo criativo por trás desse trabalho também vem conquistando prêmios mundiais e deve estrear por aqui em 9 de janeiro.

#novatemporada

Para os fãs de histórias leves e românticas com o pé na Coreia, a Netflix anunciou a estreia da segunda temporada de “Com Carinho, Kitty” em 16 de janeiro. A série, derivada da trilogia “Para Todos os Garotos que Já Amei”, traz o ator Noah Centineo vivendo o icônico personagem Peter Kavinsky.

#paramaratonar