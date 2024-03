PAULA THEOTONIO

11 vinhos perfeitos para a Semana Santa

Tem vinho para diversos pratos com bacalhau, comida de azeite e até sobremesa de chocolate

Publicado em 23 de março de 2024 às 05:00

Um mix de religiosidade e bons momentos à mesa nos aguardam a partir deste domingo, com o início da Semana Santa. E nada mais natural que, além de peixes, comida de dendê e chocolates, tenhamos vinhos para compartilhar.

Afinal, cultivamos uva desde o início do desenvolvimento da agricultura e a bebida se tornou muito importante para nossos antepassados, inclusive na África (com os vinhos de Kemet, o Egito antigo).

Para além do uso social e gastronômico, os vinhos sempre estiveram ligados à espiritualidade. É curioso notar como a uva e a videira são símbolos recorrentes na Bíblia, sendo mencionados em diversos contextos e com diferentes significados. E mais: a palavra ‘yayin’, uma das várias expressões hebraicas antigas que se referem ao vinho, aparece em 140 ocasiões no Antigo Testamento, segundo pesquisa da Universidade Brigham Young (Utah).

Grécia e Roma tinham Dionísio e Baco, respectivamente. Os egípcios, por sua vez, acreditavam que os deuses enviavam a bebida para a Terra como um presente, e por isso ela era tão valorizada na sociedade.

Para que não faltem vinho e ancestralidade no feriadão, seja você católico, judeu, candomblecista ou ateu, confira dicas de rótulos e estilos para harmonizar com os principais pratos e sobremesas do período pascal.

Semana santa com comida de dendê & espumante

As altas temperaturas da temporada podem te fazer pensar em trocar o vinho pela cerveja. Para não cometer essa heresia gastronômica em plena Páscoa, os borbulhantes são a melhor saída. Um espumante brut elaborado pelo método tradicional, com mais corpo, complexidade e notas de panificação, vai bem das entradas aos pratos principais clássicos da data.

Quer algo mais leve e descomplicado? Os de método charmat fazem bonito. Os rosés, inclusive, são perfeitos para comida de dendê: têm a acidez necessária para que você saboreie seu vatapá, caruru, farofa e moqueca com algo à altura.

Harmonizando os clássicos da Semana Santa

Para harmonizar com receitas leves com peixes, frutos do mar ou um Bacalhau à Brás, o ideal é ir nos brancos ou rosés de boa acidez. Destaque para a região de Vinhos Verdes, em Portugal, e Casablanca, no Chile, onde encontramos rótulos com excelente custo-benefício.

A receita com bacalhau é mais cremosa, como Bacalhau Espiritual, Bacalhau às Natas ou Brandade? Ou, ainda, você vai servir algum peixe mais fibroso no preparo à delícia? Escolha um Chardonnay igualmente encorpado, como os que têm amadurecimento em carvalho.

Para saborear junto a um Bacalhau à Lagareiro ou uma Bacalhoada, servidos em postas ou lombo e com azeite, mantenha as indicações anteriores. Ou, caso prefira tintos, recorra aos exemplares frutados com corpo médio e taninos baixos. Sugiro os que são elaborados com as uvas Pinot Noir, Gamay, Grenache e Barbera; além dos blends portugueses mais jovens e frutados.

E quanto às sobremesas…

Pessoalmente, eu não gosto da harmonização de vinhos secos e chocolates, pois creio que ambos perdem suas melhores características.

O segredo para uma boa harmonização leva em consideração doçura e potência similares.

Para sobremesas com chocolate ao leite, um Porto Tawny vai super bem. Gosto muito do mix entre as notas doces de frutas secas e de especiarias do fortificado com as dos chocolates mais cremosos.

À mesa temos torta búlgara ou ovos de páscoa com chocolate amargo? A melhor combinação é um Porto Ruby, que chega junto no mesmo grau de intensidade. Se as opções são colomba pascal, sorvetes e frutas frescas, prefira um bom e leve espumante doce, inclusive os moscatéis. O match é refrescante!

1. Espumante Terranova Brut Rosé de Noir (R$ 49,23 usando cupom PAULATHEOTONIO15 no site da Miolo)

2. Espumante Miolo Cuvée Giuseppe Brut Rosé (R$ 79,79 usando cupom PAULATHEOTONIO15 no site da Miolo)

3. Vinho Branco Anselmo Mendes Alvarinho Muros de Melgaço (R$ 333,12 na Decanter)

4. Vinho Branco Sextou Alvarinho Loureiro (R$ 129,90 na Caves Santa Cruz)

5. Vinho Rosé Morandé Pioneiro Reserva Pinot Noir (R$ 49,90 na RedeMix)

6. Vinho Rosé Monopati Agiorgitiko Rosé - (R$ 120 na Monte Dictis)

7. Vinho Tinto Moillard Beaujolais Les Malvax (R$ 203,90 na Casa Flora)

8. Vinho Tinto Larkun Pinot Noir Vale de Itata (R$ 195 na Cellar Vinhos)

9. Vinho do Porto Burmester Tawny (R$ 135,18 na Wine)

10. Vinho do Porto Cálem Velhotes Ruby (R$ 144,99 na TodoVino)