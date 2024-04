PAULA THEOTONIO

Bares de Salvador passam a servir drinks com espumante Chandon

Pelo menos 10 bares, cafeterias e restaurantes da cidade passarão a servir os drinks da temporada 2024 do desafio Feito com Passion

Pelo menos 10 bares, cafeterias e restaurantes de Salvador passarão a servir os drinks da temporada 2024 do desafio Feito com Passion, da Chandon Brasil. Durante happy hours realizados em locais como Allê Varanda Bar (lista completa ao final da matéria), o público poderá degustar pelo menos um dos três coquetéis eleitos entre 49 inscritos de todo o Brasil.

Após terem suas receitas submetidas no site feitocompassion.com.br, os drinks foram minuciosamente reproduzidos por especialistas e avaliados por um time de experts em mixologia. O grande vencedor da competição foi o drink ‘Passion Tropical’, com mix refrescante de suco de manga, morango e gengibre e Chandon Passion. A bebida foi concebida por Otávio Augusto, talentoso barman do Beach Club Pesqueiro, no Rio de Janeiro.

Nas posições seguintes, destacaram-se os drinks 'Passion de Verão', com a vibrante combinação de limão tahiti, hortelã e abacaxi e Chandon Passion idealizado por Ian Carlo do Wills Bar N, em Porto Alegre; e o 'Doce Passion', uma criação de Alex Xavier, barman do restaurante BarChef, em Recife, com a harmoniosa mistura de mel com baunilha, framboesa e Chandon Passion.