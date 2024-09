PAULA THEOTONIO

Evento apresenta diversidade dos Vinhos Verdes em Salvador

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 00:17

O Brasil é o terceiro maior mercado para as exportações de Vinhos Verdes, segundo dados da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV). E ainda assim, grande parte da população brasileira ainda desconhece a pluralidade de estilos produzidos na área vitivinícola, chegando a pensar que os brancos ligeiros e aromáticos são a única opção.

Com a proposta de apresentar a diversidade e a complexidade dos brancos, rosés e tintos da região produtora, a Grande Degustação de Vinhos Verdes desembarca em Salvador nesta quinta-feira (26). Promovido pela CVRVV, entidade responsável pela certificação e promoção da denominação de origem, o evento acontece das 14h às 19h no Fera Palace Hotel com uma programação exclusiva para profissionais da área, incluindo trade e imprensa.

Mais de 100 vinhos de 15 vinícolas distintas serão apresentados em degustação livre. O público poderá provar garrafas de 3 Rostos, Adega de Monção, Adega de Ponte de Lima, Aveleda, Barcos Wines, Carneiro Wines, Encosta do Grandinho, Manuel Costa & Filhos, Quinta d`Amares, Quinta da Lixa, Quinta da Raza, Quinta do Tamariz, Quinta São Gião, Sogrape e Vercoope.

Em paralelo, haverá duas degustações comentadas pelos wine educators Alexandre Lalas e Alexandre Takei, incluindo apresentação e prova de uma seleção mais criteriosa de rótulos de Vinho Verde para convidados, especialmente importadores e sommeliers.

Essa é apenas uma das iniciativas de promoção empreendidas pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes em 2024, que já passou por Belo Horizonte, Florianópolis, Rio de Janeiro e encerra suas ações em São Paulo. A CVRVV é uma associação regional de carácter interprofissional, coletiva de direito privado, que tem por objeto assegurar a gestão estratégica e a proteção jurídica da Denominação de Origem (DO) "Vinho Verde" e da Indicação Geográfica (IG) "Minho", em representação dos respectivos interesses profissionais da produção e do comércio e de garantir o controlo oficial associado à certificação das referidas DO e IG.

Um bom match entre vinhos de Portugal e comida baiana

O português Pedro Tamagnini, produtor à frente da vinícola Quinta dos Avidagos, estará em Salvador ao lado de Rafaela Xavier, embaixadora da vinícola no Brasil, para uma agenda de degustações especiais.

AVIDAGOS - Pedro Tamagnini, Rafaela Xavier e Manoel Beato Crédito: Divulgação

Uma delas, no dia 25 de setembro, celebra rótulos exclusivos da marca em um jantar harmonizado especial, assinado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. O evento acontecerá às 19h no Fera Rooftop, restaurante do Grupo Origem, no terraço do Fera Palace Hotel. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 99653-5703.

Também na programação está a Masterclass Avidagos, exclusiva para convidados. A convite da marca, o sommelier do Grupo Fasano, Manoel Beato, fará uma apresentação de rótulos exclusivos da vinícola portuguesa, fundada no século XVIII. A ação acontecerá no restaurante do Fasano Salvador às 15h.