Harmonização à brasileira

O Miolo Wine Group lançou um e-book com pratos e dicas de harmonizações em parceria com o chef mineiro Felipe Caputo. Disponível neste link, o infoproduto nasceu com a ideia de valorizar a culinária regional de cada um dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, harmonizando com os 10 rótulos da linha Miolo Reserva.



Os produtos expressam a potencialidade de 10 castas, sendo sete tintas (Syrah, Pinot Noir, Tannat, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot e o recém lançado Malbec) e três brancas (Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Grigio). As garrafas custam, em média, R$ 65. O Syrah, inclusive, é plantado em solo baiano.

Para harmonizar com o Bobó de Camarão, inclusive, a sugestão é o Miolo Reserva Chardonnay, que tem breve passagem por carvalho francês. Mas tem, ainda, tucupi, pirarucu, ossobuco, galinhada, mugunzá, carne-seca, mandioca, baião de dois, pão de queijo, feijoada e muitos outros pratos que são tradicionais em cada estado.

Para finalizar a refeição, a pedida é servir o Miolo Brandy Imperial, bebida elaborada em Casa Nova (BA), no Vale do São Francisco. Brandies são destilados de vinho, assim como o Cognac; e o Imperial permaneceu 15 anos em barricas de carvalho americano. O resultado é uma bebida de grande complexidade aromática, com notas de amêndoas, baunilha, caramelo, mel e canela. Possui um bom equilíbrio, suavidade e ótimo volume de boca e persistência.

Para os apreciadores tradicionais, a melhor forma de degustar o Miolo Brandy Imperial 15 anos é à temperatura ambiente, numa taça tradicional de Cognac. Também pode ser apreciado “on the rocks”, com duas pedras de gelo. Sua versatilidade permite servi-lo como aperitivo ou para finalizar a refeição, ou até mesmo acompanhando um bom charuto ou cigarrilha.

HAPPY HOUR DO CARVÃO

O Carvão (Rua Professor Sabino Silva, nº 5, no Chame-Chame) apresentou sua nova varanda climatizada com descontos especiais no happy hour. Das 18h às 20h, de segunda a sábado, vale investir nos drinks, vinhos, cervejas e pratos elaborados pela chef Carol Schaper. Peça a Stracciatela com Tomate Assado e o Brie no Josper com Mel Trufado e Presunto de Parma, ambos facilmente harmonizáveis com um vinho rosé.

CANTU & ALBERT BICHOT NO BRASIL

Pelo menos 22 rótulos da Maison Albert Bichot passaram a ser importados com exclusividade para o Brasil através da importadora Cantu. Posicionada como uma das mais proeminentes vinícolas da Borgonha, da França, a empresa possui mais de 100 hectares na região e foi passada de pai para filho desde 1831, quando Bernard Bichot fundou uma empresa de comércio de vinhos. Entre os rótulos de Albert Bichot que a Cantu passa a distribuir no Brasil, destacam-se os vinhos Chablis, Vosne-Romanée e Meursault; além de rótulos de outras regiões, como C’est La Vie (Pays d’Oc, R$ 100) e Horizon de Bichot Chardonnay (Limoux, R$ 150), ambos do Languedoc. O primeiro é divertido, fácil de beber e harmonizar em almoços de família; e o segundo é perfeito para harmonizar com massas ao molho de queijos, fondues e peixes com molhos cremosos.

13º CONCURSO DO ESPUMANTE BRASILEIRO

Próxima segunda-feira (7) serão abertas as inscrições de amostras para o 13º Concurso do Espumante Brasileiro. Realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), a prova é a única 100% dedicada aos borbulhantes no país. Para verem o regulamento e preencherem as fichas de inscrição, as empresas devem acessar o site oficial do evento até 25/08.

Seguindo normas internacionais regidas pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), somente serão aceitos espumantes naturais elaborados a partir de uvas Vitis Viníferas e que estejam no mercado sendo comercializados pelas vinícolas.Podem participar espumantes de primeira (Moscatéis) e segunda fermentação (Charmat e Tradicional) em diversos grupos e sub-grupos, contemplando brancos, rosés e tintos com diferentes teores de açúcar (Nature, Extra Brut, Brut, Seco, Demi-Sec e Doce).

Em 12 edições, o concurso já avaliou 2.550 espumantes brasileiros; e este ano o número deverá romper a barreira dos 3 mil rótulos.

