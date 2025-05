TURISMO

Companhia aérea low cost inaugura voo internacional para Salvador; saiba

A empresa é conhecida por oferecer passagens a preços competitivos

Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de maio de 2025 às 13:14

Flybond inicia voo em Salvador e Maceió Crédito: Gonzalo Gacitua/Shutterstock

A malha aérea entre a Argentina e o Nordeste brasileiro ganhará novos reforços em dezembro com a chegada da companhia de baixo custo Flybondi a mais destinos da região, entre eles Salvador. >

A empresa argentina, conhecida por oferecer passagens a preços competitivos, incluirá em sua programação voos diretos partindo de Buenos Aires com destino a Maceió e à capital baiana. >

As decolagens para esses novos trechos terão início em 1º de dezembro de 2025, segundo anunciado nesta sexta-feira (9). A expansão faz parte de uma estratégia da companhia em ampliar a atuação internacional e impulsionar o turismo entre os dois países. As companhias focam em cidades nordestinas com alta atratividade para os turistas.>

Os novos serviços também incluem voos entre Córdoba e cidades turísticas brasileiras, como Rio de Janeiro e Florianópolis, o que representa mais alternativas diretas para viajantes sem escalas na capital argentina.>

“Conectar-se com o Nordeste do Brasil, região com grande potencial turístico e alta demanda, é um passo importante para expandir ainda mais nossa malha aérea internacional. Além disso, com essas novas rotas, Córdoba adiciona mais opções de voos sem precisar passar por Buenos Aires, consolidando sua posição como um dos pontos-chave de nossas operações no país”, destacou Mauricio Sana, CEO da Flybondi ao portal Panrotas.>

Como voar de Salvador a Buenos Aires

Com a chegada da Flybondi, Salvador passa a integrar a lista de capitais nordestinas com forte presença no mercado de voos internacionais para o Cone Sul, operando ao lado de Aerolíneas Argentinas, Gol e Sky Airlines. >

Maceió, por sua vez, fortalece sua conexão com a América do Sul, juntando-se à Flybondi e à Gol, ao lado de Fortaleza, que atualmente conta com serviços de duas companhias nessa rota, Gol e Latam, segundo o especialista em aviação Igor Pires, do Diário do Nordeste.>