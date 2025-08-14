ARTIGO

Pele do homem: singularidades e rotina de cuidados fundamentais

Desprendidos dos estigmas morais do passado, eles adotam uma rotina de autocuidado inteligente

A população masculina tem demonstrado um interesse crescente pelos cuidados com a pele e com os cabelos, seja incorporando cosméticos à rotina diária, seja recorrendo a procedimentos estéticos em consultórios dermatológicos. Esse movimento reflete uma desconstrução de paradigmas que, no passado, limitavam o autocuidado ao universo feminino. Hoje, bem-estar, autoestima e saúde estão cada vez mais associados à rotina de cuidados do homem moderno.

Em décadas anteriores, atitudes como limpeza facial e aplicação de hidratantes eram vistas como pouco “masculinas”. Hoje, observamos uma nova masculinidade, pautada no respeito ao próprio corpo e na busca por soluções que aliam eficácia, naturalidade e tecnologia. A crescente oferta de produtos especificamente formulados para o público masculino e o sucesso de campanhas publicitárias voltadas ao homem atestam essa mudança de comportamento.

Do ponto de vista biológico, a pele masculina possui características próprias: é, em média, 20% mais espessa que a feminina, conta com maior densidade de colágeno e apresenta textura mais firme. Essas diferenças conferem uma barreira cutânea mais robusta e uma elasticidade que, em geral, retarda os sinais de envelhecimento. Por outro lado, a ação dos andrógenos, sobretudo da testosterona, estimula uma produção de sebo mais intensa, favorecendo a oleosidade e o surgimento de acne.

Para controlar esse excesso de oleosidade e preservar a integridade da barreira cutânea, é fundamental adotar produtos adequados no dia a dia. Um gel de limpeza com pH equilibrado, um tônico adstringente para regular o sebo e um hidratante leve mas eficaz podem manter a pele saudável. O uso diário de filtro solar de amplo espectro não só previne o câncer de pele como também evita o fotoenvelhecimento precoce, resultado da ação cumulativa dos raios ultravioleta.

O momento do barbear, rotina quase diária para muitos homens, exige cuidados especiais. Aplicar um pré-barba para amaciar os pelos, usar lâminas afiadas e finalizar com um bálsamo pós-barba calmante ajuda a reduzir irritações, pelos encravados e microlesões. Há ainda opções de géis com ativos anti-inflamatórios e cicatrizantes, que aceleram a recuperação da pele.

No consultório, os procedimentos que mais atraem o público masculino incluem microagulhamento, peelings superficiais e profundos, laser de CO2 fracionado, radiofrequência e ultrassom microfocado. Essas técnicas estimulam a renovação celular, o estímulo de colágeno e a melhora do tônus e da textura, sem comprometer a naturalidade da aparência.

Outro destaque é o tratamento da calvície ou alopecia androgenética. Além dos medicamentos orais e tópicos, a procura por transplante capilar e terapias de indução de crescimento, como a aplicação de fatores de crescimento e plasma rico em plaquetas, tem crescido vertiginosamente.

O homem contemporâneo redescobre um conceito ampliado de cuidado, que integra saúde, beleza e qualidade de vida. Desprendidos dos estigmas morais do passado, eles adotam uma rotina de autocuidado inteligente, fundamentada em conhecimento científico e em produtos e procedimentos de ponta. Esse novo olhar sobre si mesmos revela que, para cuidar do corpo, é essencial, antes de tudo, respeitar a própria individualidade.