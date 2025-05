AUTOS

Jeep revela a nova geração do Compass; SUV chegará ao Brasil ano que vem

Antônio Meira Jr.

Publicado em 11 de maio de 2025 às 11:00

O Jeep Compass cresceu e agregou novas tecnologias Crédito: Divulgação

A Jeep apresentou nesta semana a terceira geração do Compass, modelo lançado globalmente em 2006 e que desde o segundo semestre de 2016 é comercializado no Brasil. Em quase duas décadas, o SUV já teve mais de 2,5 milhões de unidades vendidas, incluindo as 545 mil produzidas em Pernambuco. >

Inicialmente, a nova geração vai estrear na Itália, onde a Stellantis revelou o novo modelo e confirmou alguns dados técnicos. Entre as medidas, os destaques são as dimensões, o veículo ficou 15 centímetros maior, alcançando agora 4,55 metros de comprimento e ainda ganhou um considerável aumento na distância entre-eixos, agora com 2,77 m. Com isso, os passageiros do banco traseiro agora contam com 5,5 cm extras para as pernas. >

Outro fator interessante neste quesito é que o porta-malas foi ampliado em 45 litros. O fabricante afirma que a capacidade off-road foi aprimorada, incluindo a possibilidade de imersão de 47 cm e ajustes na suspensão. >

Renovada, a cabine tem duas novas telas, uma de 10 e outra de 16 polegadas Crédito: Divulgação

A PROPULSÃO DO COMPASS>

Na Europa, outra grande novidade está na oferta de motores. O SUV terá três opções eletrificadas: híbrido-leve (48V) de 145 cv, híbrido plug-in de 195 cv e três versões 100% elétricas (BEV), com potências entre 213 cv (tração dianteira) e 375 cv (tração integral). >

A autonomia das versões elétricas pode chegar a 650 km, segundo o ciclo WLTP, graças ao pacote de baterias de 74 kWh e soluções para otimização aerodinâmica. >

Para o mercado brasileiro, onde vai estrear no ano que vem, a Jeep deverá manter o 1.3 litro turboflex (176 cv) e o 2 litros turbo a gasolina (272 cv). Além disso, o SUV deverá contar com o sistema BioHybrid leve, numa versão aprimorada do que já existe na Fiat.>

O bagageiro do SUV foi ampliado e ganhou mais 45 litros de capacidade Crédito: Divulgação

COMPASS ATUAL É O MAIS RÁPIDO DA CATEGORIA>

Há quase nove anos no mercado, o Compass já mostra sinais de cansaço. Alguns naturais, por conta do tempo, e outros causados por problemas crônicos que a Jeep afirma ter sanado. Esses fatores levaram o SUV a perder pela primeira vez a liderança da categoria, que neste ano está com o Toyota Corolla Cross. >

No entanto, o Compass ainda mantém a soberania em alguns aspectos, como a tração 4x4 e a potência. Recentemente, avaliei a versão Blackhawk, que acelera de zero a 100 km/h em apenas 6,3 segundos, o que garante para esse Jeep a liderança na categoria. >

Para isso acontecer, a engenharia introduziu no Compass um propulsor 2 litros turbo da família Hurricane entrega 272 cv de potência aos 5.200 rpm e oferece 40,1 kgfm de torque aos 3 mil giros. Ele é associado a uma transmissão automática de nove velocidades e ainda conta com tração integral.>

O Compass Blackhawk acelera de zero a 100 km/h em apenas 6,3 segundos Crédito: Divulgação

OS AUXÍLIOS À CONDUÇÃO FORAM AMPLIADOS>

Além da novidade na propulsão, o SUV ganhou evoluções nos assistentes de condução. Com o incremento do centralizador de faixa, que quando associado ao piloto automático adaptativo, permite que o Compass faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas enquanto mantém a velocidade pré-definida.>

Isso garante ao modelo subir para o nível dois de autonomia, grupo de veículos dotados de sistemas avançados de assistência à direção. Ou seja, eles podem assumir a direção, aceleração e frenagem em cenários específicos. A versão Blackhawk é a mais cara entre as produzidas no Brasil, custa R$ 291.990, valor bem superior à Sport, oferecida por R$ 186.990.>

A cabine é bem acabada e conta com sete airbags Crédito: Divulgação

MERCADO BAIANO CRESCE EM 2025>

O mercado automotivo baiano está aquecido. Só nos primeiros quatro meses de 2025, nada menos que 27.946 veículos zero-quilômetro - entre carros de passeio, picapes e vans - foram licenciados no estado. Isso representa uma alta de 16,99% em relação ao mesmo período do ano passado. >

Em abril, foram registrados 7.051 novos emplacamentos de comerciais leves, crescimento de 2,46% em relação a março e avanço de 4,27% sobre abril de 2024. Os números mostram uma retomada firme do setor, impulsionada pela demanda por utilitários e SUVs. >

Raimundo Valeriano, presidente do Sindicato dos Concessionários do estado da Bahia, credita esse crescimento a três fatores: desconto nos preços dos veículos, oferta de taxa zero e supervalorização do veículo usado.>

OS MAIS VENDIDOS NO PERÍODO>

Nos primeiros quatro meses, a Fiat Strada foi imbatível: foram 2.277 unidades vendidas, mais que o dobro do Hyundai Creta, segundo colocado com 1.128 emplacamentos. O Toyota Corolla Cross garantiu a terceira posição com 1.063 unidades. >

A Fiat também aparece na quarta colocação com a Toro, que somou 941 licenciamentos. Logo atrás, o Volkswagen Polo se destaca como o hatch mais vendido, com 907 unidades. >

Da sexta à décima posição ficaram: VW T-Cross (895), Hyundai HB20 (855), Toyota Hilux (845), Fiat Pulse (844) e Chevrolet Tracker (711).>

CARROS DE LUXO NA BAHIA>

Entre os modelos premium, foram emplacadas 360 unidades zero-quilômetro na Bahia em quatro meses. A BMW foi a marca que mais comercializou veículos no período, com 92 unidades, seguida pela Volvo com 80 carros e a Porsche com 75 exemplares. >

A Mercedes-Benz (33) ficou com a quarta posição, na frente de Audi e Land Rover, que empataram em quinto lugar com 24 veículos cada. Completando o ranking, estão Lexus (18) e MINI (14).>

BYD CHEGA AO SUL DA BAHIA>

O Grupo Indiana vai inaugurar na quinta-feira, dia 15, sua terceira concessionária da BYD. Depois de Salvador e Lauro de Freitas, a empresa irá representar o fabricante chinês em Itabuna, no Sul do estado.>