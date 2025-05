AUTOS

Evento gratuito discutirá setor automotivo na Bahia; veja como se inscrever

Saiba os detalhes e conheça a programação do workshop que acontecerá quarta-feira em Lauro de Freitas

Antônio Meira Jr.

Publicado em 9 de maio de 2025 às 18:50

Com o propósito de fomentar o debate sobre o papel estratégico da Qualidade e da Inovação no desenvolvimento da indústria baiana, o Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) realiza, na próxima quarta-feira (14 de maio), o workshop Qualidade e Inovação: Impulsionando a Competitividade no Estado da Bahia. O encontro acontece das 18h30 às 21h, no auditório do SENAI, em Lauro de Freitas.>

A iniciativa tem o apoio de importantes instituições do setor: a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial na Bahia (Senai BA), a Associação Brasileira da Indústria de Autopeças e Sindicato Nacional da Indústria de Componentes (Abipeças-Sindipeças), o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado da Bahia (Sincodiv-BA) e o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado da Bahia (Sindirepa-BA).>

A proposta é reunir especialistas, executivos e profissionais do setor produtivo para trocar experiências, discutir tendências e ampliar conexões. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas clicando aqui.>

“Este workshop é um convite à reflexão sobre o papel transformador da Qualidade e da Inovação no fortalecimento da indústria baiana”, destaca Alexandre Xavier, superintendente do IQA. “Ao reunir diferentes agentes do setor produtivo, buscamos não apenas disseminar conhecimento, mas estimular conexões e ações concretas que possam gerar impacto real na competitividade regional. A Bahia tem um enorme potencial industrial, e é por meio do diálogo qualificado e da colaboração que conseguiremos alavancar esse potencial de forma sustentável e duradoura”, completa Xavier.>

O evento é voltado para profissionais das áreas de qualidade, produção e logística que atuam – ou desejam atuar – na cadeia automotiva, incluindo indústria, comércio e serviços. Também contempla aqueles ligados à mobilidade, novos modelos de negócio, setor de combustíveis e lubrificantes, além de infraestrutura para veículos elétricos e híbridos.>

A programação começa com a palestra “Desafios da Qualificação de Pessoas nos Tempos Atuais”, apresentada por Marcelo Azoubel (gerente de Unidade do Senai BA e representante da FIEB). Em seguida, será realizado o painel “Tendências Atuais em Qualidade para Setores Produtivos: Transformação Digital, Sustentabilidade, Localização de Fornecedores, Capacitação de Mão de Obra”, conduzido por Alexandre Xavier.>

O encerramento fica por conta da mesa-redonda “Desafios Regionais: Como a Qualidade pode ser uma Ferramenta para Competitividade Local”, que reunirá os palestrantes anteriores e contará ainda com a participação de Marcelo Sena da Silva (Abipeças-Sindipeças), Raimundo Valeriano (Sincodiv-BA) e Maurício Freitas (Sindirepa-BA). O debate trará à tona as particularidades e oportunidades do estado da Bahia no cenário da qualidade industrial.>

“A Bahia vive um momento estratégico para o setor automotivo, com novos investimentos sendo anunciados e a perspectiva de expansão da cadeia produtiva local. É essencial intensificar o debate sobre o desenvolvimento de novos fornecedores, fortalecendo a indústria regional e aproveitando as oportunidades que os próximos anos trarão”, comenta o superintendente do IQA.>

Workshop: Qualidade e Inovação: Impulsionando a Competitividade no Estado da Bahia>

Data: 14 de maio de 2025>

Horário: 18h30 às 21h>

Local: SENAI Lauro de Freitas>

Inscrições: Gratuitas, pelo link clique aqui>

Apoio: FIEB, Senai BA, Abipeças-Sindipeças, Sincodiv BA, Sindirepa BA>

Programação:>

18h30 – 19h00 | Recepção e Welcome Coffee>

Recepção dos participantes com coffee break de boas-vindas.>

Duração: 30 minutos>

19h00 – 19h10 | Abertura Institucional>

Boas-vindas e contextualização do evento>

Duração: 10 minutos>

19h10 – 19h40 | Palestra 1>

Tema: Desafios da Qualificação de Pessoas nos Tempos Atuais>

Palestrante: Marcelo Azoubel (Gerente de Unidade, Senai BA e Representante FIEB)>

Duração: 30 minutos>

19h40 – 20h10 | Palestra 2>

Tema: Tendências Atuais em Qualidade para o Setor Automotivo, incluindo Combustíveis e Lubrificantes>

(Subtemas: Transformação Digital, Sustentabilidade, Localização de Fornecedores, Capacitação de Mão de Obra)>

Palestrante: Alexandre Xavier (Superintendente, IQA)>

Duração: 30 minutos>

20h10 – 20h45 | Mesa Redonda>

Tema: Oportunidades e Desafios Regionais: Como a Qualidade Pode Ser uma Ferramenta para a Competitividade Local>

Discussão com especialistas e convidados sobre as oportunidades da Bahia e exigências para qualificação de novos fornecedores e abertura de mercados.>

Participantes: Alexandre Xavier (Superintendente, IQA; mediador), Marcelo Azoubel (Gerente de Unidade, Senai BA e Representante FIEB), Marcelo Sena da Silva (Representante Regional, Abipeças-Sindipeças), Raimundo Valeriano (Presidente, Sincodiv BA), Maurício Freitas (Presidente, Sindirepa BA)>

Duração: 35 minutos>

20h45 – 21h00 | Encerramento>