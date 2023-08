Salvador recebe curso internacional de vinho

Avaliação presencial do WSET. Crédito: divulgação

Reconhecida como uma das melhores provedoras de educação etílica do país, a Eno Cultura realiza em Salvador, no dia 23 de setembro, a qualificação WSET Nível 1. O curso custa R$ 2.150,00 e, usando o cupom PAULAENO05 no site da Eno Cultura, você ganha 5% de desconto para esta e diversas outras capacitações. As inscrições devem ser feitas no próprio site da escola: www.enocultura.com.br; onde, em breve, serão divulgadas informações sobre local, horário e ministrador(a).

A última edição, que teve 100% de aprovação entre os participantes, ocorreu na Grand Cru da Bahia Marina e teve como professora a sommelière Gabi Frizon, com mais de 15 anos de experiência no segmento de alimentos e bebidas. Com validade internacional, a certificação WSET nível 1 é o primeiro passo para o entusiasta que deseja aprofundar seus conhecimentos e degustar vinhos de maneira mais completa e consciente.

O aluno aprende a descrever um rótulo utilizando a Técnica Sistemática de Prova de Vinho WSET® (SAT) – Nível 1; métodos de produção de diferentes tipos de vinhos; castas comuns utilizadas na enologia e suas características; além de conhecer sobre harmonização e serviço.

Ao contrário de outras capacitações, o WSET nível 1 tem uma metodologia de educação invertida, na qual o aluno recebe um material de estudo antecipadamente e é convidado a se preparar com antecedência. Essa escolha torna a experiência em sala de aula ainda mais ágil e rica. Durante a formação serão degustados 10 rótulos e, ao final, é feita uma prova com 30 questões de múltipla escolha. Para receber o certificado, é necessário 70% de acerto para aprovação.

Serviço - WSET Nível 1 | 23/09, das 9h às 17h | Investimento: R$ 2.150,00 presencial, dividido em até 4x. Inscrição aqui

FESTIVAL ART&VINHO

Vai ter festival de vinho brasileiro no Litoral Norte. O Restaurante Polomar, localizado na Praia do Forte, realiza de 7 a 9 de setembro o 1º Festival Art&Vinho. O festival é dedicado a artistas da Bahia (representados pela Galeria Pena Cal e provenientes da escola Dias & Alexandre) e às 16 vinícolas mais interessantes do Brasil.

Na programação estão a apresentação de Better Together e Vidal Bergara, sorteios de vinhos, leilões de barris especialmente pintados para o evento e dois jantares harmonizados e assinados pelos chefs dos Restaurante Polomar e Soho. Para além das atrações enogastronômicas, acontecerá ainda um torneio de Polo equestre com alunos e visitantes. Informações sobre os jantares harmonizados e degustações estão disponíveis no site www.festivalartevinho.com.br.

PRÊMIO PARA PEQUENOS PRODUTORES

O Prêmio CNA Brasil Artesanal está com inscrições abertas até o dia 8 de setembro para a edição de vinhos e espumantes. Através do site da CNA, podem se cadastrar todos os pequenos produtores da bebida que que elaborem até 40 mil litros de por ano, tendo por base a produção efetiva na safra 2022/2023.

O concurso é dividido em quatro categorias: vinho branco, vinho tinto, espumante Moscatel e espumante método Charmat ou Tradicional. Após a inscrição, duas amostras de 750ml deverão ser enviadas até 15 de setembro para avaliação do júri técnico e popular. Essa etapa levará em consideração, ainda, a história do produto: seu processo do campo à vinificação, tradições e regionalidades.

Os cinco primeiros colocados do concurso, nas quatro categorias, receberão prêmios em dinheiro. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão o Selo de Participação - Ouro, Prata ou Bronze. Para mais detalhes, consulte o regulamento aqui.

AVALIAÇÃO NACIONAL DE VINHOS

A maior degustação de vinhos de uma única safra acontece no Brasil e você pode participar até mesmo de casa. Trata-se da 31ª Avaliação Nacional de Vinhos, que acontecerá em 04/11 a partir das 17h, em formato híbrido: com degustação remota e transmissão ao vivo; e presencial, no Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS).

São 750 ingressos presenciais e individuais; e 450 kits com material de degustação para até 3 pessoas participarem remotamente. As inscrições para ambas as modalidades podem ser feitas através do site da instituição realizadora, a Associação Brasileira de Enologia; e têm preços entre R$ 540 e R$ 790.