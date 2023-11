Vamos enegrecer nossas referências no vinho?

Já falamos aqui nessa coluna sobre como é difícil para pessoas racializadas e negras, sejam elas pardas ou pretas, galgarem espaços de destaque no mundo do vinho. Soma-se à falta de oportunidades a negligência de parte da imprensa especializada, que “esquece” de citar profissionais racializados em suas reportagens e conteúdos para redes sociais.

Em 26 de agosto deste ano, uma revista internacional focada em negócios e economia decidiu fazer uma lista com 10 sommeliers que “estão mudando a cultura do vinho no Brasil”. Para surpresa de ninguém, o texto só citava pessoas brancas e de estados do Sudeste. Até mesmo um argentino conquistou seu espaço, mas nenhuma pessoa racializada foi entrevistada.

A escolha editorial causou diversas reações no trade. Em resposta a essa ausência, foram criadas listas com profissionais negros que vêm fazendo um trabalho de destaque por todo o país. Uma delas é da sommelière Patrícia Brentzel, também negra. A lista está mais abaixo.

Na coluna de hoje, quero ir um pouco mais além. Além de citar projetos e iniciativas por todo o mundo que são encabeçados por pessoas negras, quero destacar quem vem fazendo a diferença em nosso estado.

BAIANOS DO VINHO PARA SE ORGULHAR:

Patrícia Penha: a sommelière de currículo invejável atua com a distribuição da Família Kogan Wines. Ela assina as cartas de vinhos de restaurantes soteropolitanos como Manga e Veleiro, condecoradas respectivamente em 2022 e 2023 no prêmio Melhores da Taça da Revista Prazeres da Mesa. Seu trabalho é focado em vinhos vinhos, orgânicos, biodinâmicos e de baixa intervenção

Rasta Wines: Natural de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, Tauan Almeida faz delivery de vinhos e cria conteúdos em suas redes sociais. Vale conhecer seu clube de assinatura, com rótulos de excelente custo-benefício.

Samuel Souza: Simplesmente o sommelier do Origem, restaurante eleito pelo segundo ano consecutivo como um dos 100 melhores da América Latina no ranking The World’s 50 Best. Sua carta no estabelecimento prioriza a produção nacional.

Benício Uanderson: Assim como muitos profissionais da cidade, começou como garçom e após o curso de sommelier na Faculdade Batista, passou a atuar como mâitre. Hoje também é sommelier do Origem. É apaixonado por gastronomia.

Jorge Santos: Somm do Mistura, unidade Itapuã. Natural de Nilo Peçanha, começou como cumin em restaurantes de Salvador e foi crescendo na profissão. Tem paixão pelas regiões clássicas do vinho e possui certificado WSET 2.

Lai Gonçalves: Lai é proprietária da Se7e Consultoria de Vinhos e atua com elaboração de cartas, criando palestras para confrarias e cartas de vinhos para estabelecimentos. Atualmente vive em Ribeirão Preto.

William Paim: Enólogo soteropolitano formado pelo Instituto Federal do Sertão de Pernambuco (IF-Sertão), William Paim trabalha na Vinícola Aurora há 9 anos. Na empresa, já atuou nos setores de enologia, enoturismo e hoje é supervisor regional de trade em Brasília, Distrito Federal.

PARA CURTIR EM SALVADOR:

Terroir Bar de Vinhos: O bar fundado em 2019 se transformou em um verdadeiro ponto de encontro para a negritude baiana. Liderada pela chef Carol Sousa, o espaço tem uma equipe formada por pessoas pretas e prioriza artistas negros para projetos musicais e artísticos, como a Noite Preta. Neste novembro a programação foi intensificada, trazendo festas temáticas e promoções que visam a democratizar o acesso ao vinho. Confira:

17/11 – Noite Preta: Especial de Aniversário do creator Abiola Akandé Yayi, natural do Benim. Quem toca é o DJ Dami (natural de Lagos, na Nigéria), que comandará as pickups pela primeira vez na casa trazendo ritmos como Afrobeat, Afro House, Amapiano, Coupé Décalé, Highlife, Kuduro, Kizomba, Zouk e Hip Hop. A festa começa às 20h30. Couvert: R$ 18.

Até 18/11 — Vai pro festival AFROPUNK? Apresente seu ingresso e participe da promo Terroir da Taça: 3 taças de vinho por R$ 60.

24/11 – Segunda Dose Dupla e Noite do Vinil Black Music (leve seu vinil!)

29/11 — Imersão com Caroline Amanda, do projeto @yonidaspretas, falando de prazer e bem viver através de temas e arquétipos femininos afro-referenciados. Durante a noite haverá uma degustação de vinhos sul-africanos. Valor: R$ 240/pessoa. Início: 19h30.

VINHO DE PRETO

Celebridades no mundo inteiro têm lançado suas marcas de bebidas com vinícolas. Entre os artistas negros, quem primeiro se jogou nessa empreitada foi o rapper Jay-Z. O marido da Beyoncé comprou a marca de champagne Armand de Brignac, que chega ao Brasil por preços entre R$ 2.650 e R$ 4.399.

Outro projeto interessante é do Snoop Dogg. Ele estampa os rótulos 19 Crimes Cali Red e 19 Crimes Cali Cab, ambos produzidos na Califórnia pela a marca australiana Treasury Wine Estates, com seu próprio rosto. Apontando a câmera para o rótulo, o consumidor vive uma experiência de realidade aumentada, em que o rosto do artista vira um vídeo em que ele fala sobre a marca. O vinho é comercializado exclusivamente no Pão de Açúcar.

Um projeto mais recente foi o da atriz, produtora e empresária Issa Rae, conhecida pela série Insecure (Netflix). Ela lançou o Viarae Prosecco, um espumante italiano elaborado em parceria com E. & J. Gallo a partir da variedade glera. Nos Estados Unidos, a garrafa começará a ser vendida por apenas US$ 19. Ainda não há previsão para início de vendas no Brasil.

ENOTURISMO DE PRETO

Pisa de uvas é uma proposta de enoturismo cada vez mais comum no Rio Grande do Sul. Normalmente acontece no período de vindima, que ocorre entre dezembro e março, ao som de músicas italianas típicas. Mas não no Sítio Rosa do Vale. No projeto de afroturismo criado pela sócia-proprietária Miriam Krindges, mulher negra, o que dita o ritmo é uma boa roda de samba.

A atividade custa R$ 300 e faz parte do roteiro Samba da Uva. Com agenda disponível a partir de dezembro, a experiência começa às 16h e inclui degustação de vinhos e comidas típicas feitas artesanalmente na propriedade; passeio de trator pelos parreirais; colheita de uvas; momento de resgate histórico do processo de vinificação no antigo egito (Kemet), degustação e a pisa na uva com roda de samba. Saiba mais em https://linktr.ee/mikrindges.

PARA ENEGRECER O FEED:

Siga essa lista de profissionais e creators negros do vinho; e nunca mais reclame de falta de referência do setor.