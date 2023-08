Caiu na Toca... Tá na hora da furança!

A furança rubro-negra é algo característico como razão de ser da última festa de largo dos baianos, no local anexo ao Barradão, onde está presente Dioniso, o deus do vinho e do êxtase místico.



Diria dom Diego, ao descer do mundo supralunar e driblar os guichês de acesso: vamo vamo león, vamo salir campeón. A campanha do Vitória dignifica ambos os valores, o cristão, o do trabalho, e o grego, o do talento.



Para os jogadores mais ou menos, a saída é dedicar-se pingo a pingo, aos fundamentos, sem ter vergonha de pedir para aprender como se tira um lateral, um tiro de meta, o toque curto, não digo o lançamento, dado a poucos.