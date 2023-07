Copa feminina começa este mês, sabiam?

Este mês tem Copa do Mundo de mulheres, competição maravilhosamente inclusiva, com presença de países pouco habituados a participar dos banquetes esportivos ou de decidir títulos. Logo no grupo A, tem a Filipinas, país de 7 mil ilhas, talvez o maior mosaico multicultural do planeta, 100 milhões de pessoas governadas por um presidente chamado Bongbong. Chave B, vamos de Nigéria, matriz de Soteroafrica (Salvador): foram três séculos de navios tumbeiros, vamos verificar semelhanças com o jeito de ser das águias, pois a ancestralidade é irmã e imã.

Também tem a Zâmbia, onde a vida selvagem, com leão e crocodilo, lembra filme de Tarzan e justifica safáris, em nação liberta do Reino Unido, o Dois de Julho deles em 1964.

Foi em 1804, o único combo independência/abolição promovido por comandos escravizados pretos, libertou geral! No comecinho do XIX, até vodum fizeram, Ogum botou pra correr!

As brasileiras terão a honra de enfrentar, no Grupo F, a Jamaica do reggae (One Love!), gênero musical capaz de inspirar as "dreads" das jogadoras do Caribe.