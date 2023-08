Qual o motor mais potente das nossas escolhas, aquele afeto malocado nas grotas úmidas e cavas quentes do id, gerador do brio (beijo na careca) ou aquele gerado por amor?



Quem acredita no brio vai mobilizar as forças cegas dos nossos jogadores diante do Girassol – não vou deixar de chamar o visitante de uma flor tão linda em vez do nome paulista sem graça.



Serão portanto milhares de flores, e o Barradão será mais uma vez o lindo jardim do amor no qual rubro-negras e rubro-negros inéditas, irrepetíveis e felizes abraçam-se, agarram-se e até dão colada pois o tesão do clube é foda.