REI DA SUCATA

Governo da Bahia ainda busca por embarcações usadas para o ferry-boat

Jerônimo Rodrigues ganhou fama de especialista em sucata diante da insistência em buscar equipamentos de segunda mão

O governo do Estado ainda procura por empresas interessadas em vender embarcações usadas para colocar em circulação no sistema Ferry-boat. O resultado da tentativa de compra, publicado no final do ano passado, mostrou que a licitação da Secretaria de Infraestrutura deu “deserta”. >