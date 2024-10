OPINIÃO

Povo sem paz: facções criminosas e narcoterrorismo impõem o medo ao baiano

De início, compete apresentar o Narcoterrorismo como as práticas de indivíduos ou facções criminosas, que explorem o tráfico de drogas ilícitas e que tenham por finalidade direta provocar um terror social generalizado, ao expor a perigo pessoas, a paz ou a incolumidade públicas, ou ainda levar dano a bens, sejam públicos ou privados, mediante intimidações, coações e constrangimentos diversos, com a utilização, em regra, de forte poderio bélico.

Com tamanha violência, os narcoterroristas buscam controlar os seus territórios de atuação, para consolidar a sua hegemonia no comércio de drogas ilícitas, seja no atacado, fornecendo esse veneno para outros traficantes, seja no varejo, atendendo diretamente à demanda dos usuários de drogas.