Horóscopo de domingo (12/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

  Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 05:00

Sinto muito! Todos sentimos muito, mais do que seríamos capazes de compreender, porque sentimos a presença física das pessoas antes de essas estarem diante de nós, e também sentimos a presença dos desencarnados, que buscam ansiosamente experimentar novamente a força das condições encarnadas através de outras pessoas, e eventualmente sentimos também a aproximação dos seres divinos, tanto quanto sentimos os movimentos entranhados desse ser em que existimos, o planeta Terra.

Sentir é uma síntese de percepções, que não ingressa exclusivamente por um ou outro dos órgãos especializados, mas que reúne vários desses e, principalmente, o sexto sentido, a mente, que não pensa apenas, mas também sente e pressente, podendo navegar à vontade no tempo passado, presente e futuro.

ÁRIES: Tomar iniciativas é com você! O assunto é selecionar direito que iniciativas tomar e de que outras desistir, em primeiro lugar porque não há tempo para tudo, e em segundo lugar para que a vida tenha mais qualidade.

TOURO: Agora é um bom momento para tomar distância do barulho que as pessoas fazem e se dedicar a refletir sobre os assuntos mais complicados em que sua alma anda envolvida. Faça isso sem apego aos resultados, com prazer.

GÊMEOS: O contato social está comprometido, dado o estado do mundo, que deixa as pessoas fora de si. Porém, ainda assim, é preciso você sair em busca de conexões sociais que enriqueçam seu caminho. Transite por lugares públicos.

CÂNCER: Ainda que hoje seja domingo, procure seguir o que sua alma pretende e se dedicar a colocar em dia os assuntos que estão ao seu alcance. Amanhã você poderá descansar melhor, depois de ter adiantado o expediente.

LEÃO: Amplie seu entendimento sobre tudo que anda acontecendo e que mais atazana sua alma, porque enquanto sua alma continuar obstinada na tentativa de reduzir tudo ao que deseja ver acontecer, você só colherá sofrimento.

VIRGEM: Qualquer coisa que você imaginar para que o futuro seja próspero e bem-aventurado envolverá uma dose de risco, que sua alma temerá. A questão toda reside em que nível de risco assumir, e como transcender o medo.

LIBRA: Dizem por aí que não seria saudável agir em nome de agradar quem quer que seja, mas ao mesmo tempo é muito humano se importar com o olhar alheio e com o bem-estar das pessoas com que nos relacionamos. Siga sua intuição.

ESCORPIÃO: Essas pequenas coisas do dia a dia que deveriam funcionar no automático, de vez em quando requerem um tanto de atenção para serem preservadas em bom funcionamento. Procure olhar para essas e fazer o necessário.

SAGITÁRIO: Arde o espírito de aventura em você, agora só falta encontrar companhia adequada para se juntar e se lançarem com ousadia ao desconhecido. Essa é a parte difícil, encontrar as pessoas certas. Elas existem.

CAPRICÓRNIO: Repetir o mesmo de sempre é seguro, mas nem sempre brinda com os mesmos resultados, e se isso acontecer hoje, procure ter a alma bem disposta a mudar de rumo de imediato, e testar alternativas, porque estão disponíveis.

AQUÁRIO: Quando acontecem muitas coisas ao mesmo tempo e muitas demandas são feitas sobre você, é importante manter a cabeça e coração nos seus devidos lugares, e selecionar direito o que você atenderá. Não dá para atender tudo.

PEIXES: Mantenha os recursos financeiros sob controle, procure dominar sua vontade de sair por aí adquirindo coisas que, no futuro, não se mostrarão tão necessárias quanto o desejo as desenha aqui e agora. Contenção.

