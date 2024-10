OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (13/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio quadra Plutão antes de ingressar em Escorpião.

Publicado em 13 de outubro de 2024 às 05:00

A vertigem que domina a consciência de nossa humanidade adota vieses particulares, se explicando através dos perrengues que cada um de nós precisa administrar, porém, ela é maior do que nossas justificativas e tentativas de explicação, essa vertigem é o mundo à beira do abismo, porque há indivíduos sem escrúpulos armados com instrumentos letais e que, como malvados de um filme de James Bond, pretendem a supremacia.

Enquanto houver indivíduos com poder buscando a supremacia, nossa humanidade e seu mundo continuarão em perigo, não podendo desfrutar do bem-estar e cultura disponíveis, desenvolvendo com mestria a consciência grupal. Os que pretendem a supremacia odeiam a perspectiva de que nossa humanidade se dirige inevitavelmente à miscigenação e a dar mais valor aos espaços públicos do que aos privados.

ÁRIES: Ainda que você se cuide para que nenhum erro grande seja cometido, é impossível controlar o que as outras pessoas fazem, principalmente porque elas resistem a ser monitoradas. Tolere uma boa margem de erro neste momento.

TOURO: O problema não é pessoal, mas do mundo, que hoje em dia oferece um cenário de ponta-cabeça no qual todas as pessoas precisam continuar tentando realizar seus sonhos, mas com um grau de dificuldade muito maior.

GÊMEOS: As oportunidades podem até se perder, porém, não para sempre, porque a Vida continua reeditando os acontecimentos até a hora em que nós, com mais consciência e atenção, não deixamos passar nenhuma em brancas nuvens.

CÂNCER: O cenário anda nervoso demais, as pessoas se exaltam por pouca coisa, mas não adianta vociferar que tudo deveria ser diferente, afinal, as coisas são como são, e não como a gente preferiria que fossem. Em frente.

LEÃO: Os inconvenientes hão de ser tratados pontualmente, sem se exceder nas emoções, principalmente quando emergirem aquelas, que de tão preocupadas, escorregam na direção da angústia. Está tudo melhor do que parece.

VIRGEM: Nem tudo que sua alma deseja está ao alcance ou seria interessante realizar. Sua alma não há de se tornar escrava de todo e qualquer desejo que pintar, mas ser a entidade interior que administra a realidade.

LIBRA: Às vezes dá vontade de chutar o balde e mandar todas as pessoas ao inferno, de tão cansada que a alma fica de ter de lidar com as impossibilidades do caminho. Descanse, evite se precipitar pela exaustão.

ESCORPIÃO: Talvez tenha sido algo que você disse inadvertidamente, talvez um gesto que ficou atravessado na garganta de outrem, é de pouco valor tentar saber as causas das contrariedades. Melhor mesmo é lidar com elas e nada além.

SAGITÁRIO: Difícil encontrar alguém que esteja com o coração sereno e a alma alegre, porque o mundo anda produzindo tanta densidade que, mesmo pessoalmente tendo tudo sob controle, ainda assim somos contaminados com essa densidade.

CAPRICÓRNIO: Está tudo certo e de repente não está mais tudo certo, ao contrário, o humor das pessoas próximas e o seu também azedam de uma hora para outra, sem prévio aviso. Procure administrar a situação com sabedoria.

AQUÁRIO: Há horas em que a alma parece preferir escorregar na direção do inferno, e nessa dimensão se convencer de tudo estar errado e de que seria melhor chutar o balde. Isso não vai acontecer, tente retornar à serenidade.