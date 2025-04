OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (13/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia é também Vazia das 7h até 10h55 Hbr

Nas plácidas ondas de domingos aprazíveis a alma humana, cheia de ansiedade e ressentimento, conspira vinganças e promove impulsos ignorantes que só servem para disseminar problemas e limitações aos muitos enquanto alguns poucos lucram com o sofrimento alheio. >

A alma humana, porém, é resiliente e, no fundo, sabe distinguir muito bem a maldade da bondade, porque mesmo que tenha se acostumado a relativizar tanto a verdade que ela parece ter deixado de existir, quando coloca a cabeça no travesseiro e fica à sós consigo mesma, sabe muito bem o que é certo e o que é errado.>

ÁRIES: Ainda que não seja possível fazer todos os ajustes de conta que seriam necessários, pelo menos tome atitudes que signifiquem avanços nesse sentido, porque dessa forma você não acumulará problemas no futuro. Isso não.>

TOURO: Seus interesses devem ser defendidos, porém, é importante que você aceite que as outras pessoas também têm direito de defender interesses conflitantes com os seus, e que se assim for, por direito tudo vira guerra.>