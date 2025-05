OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (18/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Marte em quadratura.

As vacinas têm microchips, além de ser tóxicas e produtoras de uma epidemia de autismo? Os governantes do mundo são avatares de reptilianos de outras galáxias que pretendem controlar a humanidade? Os políticos liberais são todos parte de uma rede internacional de pedofilia e tráfico humano? Os comunistas comiam criancinhas no café da manhã no seus tempos áureos? As teorias de conspiração são as verdadeiras notícias que os canais oficiais de informação são pagos para não publicar? >