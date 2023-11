Horóscopo de domingo (19/11); veja previsões para seu signo

Que a Graça Divina nos impeça de cair no erro do materialismo, essa crença mística de que a Vida seja produto exclusivo de formulações biológicas, e de que nossa evolução seja produto de adaptação ao meio ambiente, porque é graças (ou desgraças) a essa mística moderna que os poderes hegemónicos do planeta ficaram sem freio, decididos a competir até destruírem a si mesmos e à Terra também.



Enquanto nossa humanidade não aceitar seu papel relativo neste planeta, e nem tampouco agregar à razão de existir o fundamental relacionamento com os seres celestiais do reino espiritual, desconheceremos a paz, desconheceremos o bem-estar, nem a justiça nem tantas outras coisas que nos servem para construir discursos muito impactantes, mas que continuam baseados na mística materialista.