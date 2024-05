Horóscopo de domingo (19/5); veja previsões para seu signo

Se soubesses exatamente a data de teu falecimento, não seria essa uma vantagem que te daria suporte para viver com mais intensidade o tempo de existência? Exatamente não conheces essa data, mas sabes que ela é inevitável, e que por mais eterna que tua alma se sinta, o tempo de tua existência é limitado, não respirarás eternamente no corpo em que nasceste, somente por um tempo que, dizem alguns escritos ocultos, não se mede em tempo, mas em quantidade de respirações.

Não é mera coincidência que no oriente se tenha aprendido a controlar a respiração para prolongar a existência, mas, cá entre nós, não se trata de prolongar a existência, mas de a desfrutar com intensidade e qualidade, cientes de que é limitada, e de que há tanta coisa para fazer e expressar. Aproveita bem a existência!

TOURO: Agora é quando sua alma tem capacidade de estabelecer o rumo dos próximos anos, porque as resoluções que sejam colocadas em marcha nesta parte do caminho se multiplicarão e ramificarão de diversas maneiras no futuro.

LEÃO: A alma percebe que a boa fortuna está com ela quando, à beira do precipício e parecendo que tudo se perderá, acontece algo surpreendente que vira a mesa do jogo e coloca as coisas em seus devidos lugares. Boa fortuna!