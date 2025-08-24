OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (23/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Urano em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 05:00

Enriquecer os ricos, por mais que seja uma condição legítima, não vai tornar nossa civilização melhor e mais próspera, vai apenas multiplicar a miséria material e espiritual de nossa humanidade.

Miséria material porque tudo ficará tão caro que será inalcançável para a esmagadora maioria, e miséria espiritual porque cria uma estrutura psíquica que valida a desintegração dos princípios que dignificam nossa humanidade em troca de fazer literalmente o diabo para integrar a elite rica da civilização. Nada novo entre o céu e a terra, a velha história de vender a alma digna em troca de poder corrupto.

Não é novidade tampouco que essa história sempre acaba mal para os que se convencem de que vender a alma digna seria um preço razoável em troca das recompensas prometidas na assinatura do contrato.

ÁRIES: OS métodos que davam certo outrora não se aplicam da mesma forma à situação atual, e isso dá margem para sua alma voltar a criar condições diferentes e sofisticadas. Dá um pouco de trabalho, mas os resultados compensam.

TOURO: Passe em revista os desejos que você tem intenção de satisfazer o mais imediatamente possível, porque é provável que você perceba que não teriam real cabimento no momento atual, que seriam uma forçada de barra impertinente.

GÊMEOS: Mudar de rumo novamente pode ser uma atitude normal para você, mas também precisa ser verificada a reação das pessoas próximas em relação a isso, porque muito provavelmente deixa elas um tanto desnorteadas.

CÂNCER: Não seria surpreendente que de alguma maneira você boicotasse os planos que deseja realizar, porque na alma há labirintos que nem sempre a gente controla, e que se apresentam como atos falhos e estranhas atitudes.

LEÃO: Tudo que parecia seguro e confirmado vai precisar ser passado a limpo novamente, porque este é um momento muito instável, que pode jogar por terra tudo que até aqui foi feito. Ainda assim, você tem espaço para manobrar.

VIRGEM: Esse estado imprevisível do mundo atual parece negativo, mas de alguma forma brindará a você com uma margem mais ampla para sua alma se esbaldar em criatividade. Procure encarar tudo com o maior bom humor possível.

LIBRA: Se tudo pudesse ser controlado minuciosamente, não haveria mais surpresas e a vida, com certeza, se tornaria um tédio. Por mais que a imprevisibilidade lhe dê nos nervos, ainda assim sua alma há de lhe dar a bem-vinda.

ESCORPIÃO: Ao fazer planos em conjunto com certas pessoas, procure abrir espaço para o imprevisível, porque ainda que você receba promessas de fidelidade eterna, é provável que essas pessoas não consigam entregar o que prometem.

SAGITÁRIO: Ainda que tudo esteja aparentemente certo e nos lugares perfeitos, mesmo assim valerá a pena você passar em revista tudo mais uma vez, porque agora é melhor pecar por excesso de zelo do que por negligência.

CAPRICÓRNIO: Ainda que você não tenha dúvida alguma de estar com a razão do seu lado, em silêncio valeria a pena você revisar seus convencimentos, para não correr o risco de se apegar a conceitos que já não servem mais. Isso não.

AQUÁRIO: Todos nós temos nossos planos, mas a vida geralmente tem planos diferentes daqueles que fazemos, e para conduzir nossos passos nessa direção provoca contratempos e adversidades, que parecem castigos, mas são bênçãos.