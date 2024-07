OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (28/7); veja previsões para seu signo

Respeitemos nossas diferenças estéticas, de identidade, de gostos e desgostos, em vez de nos cobrarmos com severidade que sejamos todos ajustados a padrões pré-concebidos do que deveria ou não deveria acontecer, e conheceremos o regozijo de podermos conviver em espaços públicos sem nos sentirmos ameaçados ou hostilizados.

Dignifiquemos o reino humano com nossas presenças, em vez de nos dedicarmos a atividades abomináveis e egoístas, e conheceremos de uma vez por todas que nascemos humanos com dons incríveis, que precisam ser desenvolvidos por um ato de livre arbítrio.

ÁRIES: É preciso ter mais certeza para tomar as decisões, mas elas são elusivas, no momento em que sua alma parece ter chegado a elas surgem novos questionamentos e novos dilemas. Continue pensando, é o que dá para fazer.

TOURO: Busque um lugar seguro para se confortar e revigorar seu ânimo. Não precisa ser nada sofisticado nem complexo, apenas a companhia das poucas pessoas com que sua alma se sinta à vontade, com alimentos simples e disponíveis.

GÊMEOS: Muita coisa precisaria ser discutida abertamente, colocando todas as cartas sobre a mesa, mas apesar de isso ser bastante urgente, hoje não seria o dia de o praticar. Portanto, se distraia com outros assuntos.

CÂNCER: Nada é completamente seguro no que se refere ao fator humano, porque as pessoas são imprevisíveis, elas mudam de ideia e orientação, e também são cheias de promessas de que farão isso ou aquilo. Tudo muito incerto.

VIRGEM: Quanto mais sua alma sabe do que anda acontecendo, mais dilemas surgem, porque a situação contradiz tudo que você pensava saber a respeito das pessoas com que se relaciona. Está tudo mudando, você também.

LIBRA: Algumas pessoas brindam com apoio e revitalizam sua alma, enquanto há outras que puxam você para o inferno, motivando brigas e discussões que nunca saem do lugar. Melhor sua alma ser mais seletiva com as companhias.