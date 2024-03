OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (31/3); veja previsões para seu signo

Tua personalidade foi forjada à imagem e semelhança de teus antepassados através da educação, moral, costumes, desenvolvimento psíquico e biológico e a influência do meio ambiente em que cresceste, com o objetivo de que reproduzas a civilização e participes de seu jogo.

TOURO: O esclarecimento virá quando você apaziguar o torrencial emocional que borbulha no seu interior, e abrir sua mente para enxergar o panorama com amplitude, em vez de se ater a detalhes que, com certeza, não são importantes.