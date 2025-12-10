OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (10/12); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Urano em oposição.

Oscar Quiroga

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 05:00

O indivíduo que somos encontra sua identidade trocando olhares e palavras com as pessoas que parecem representar nossas aspirações, e por mais que as redes sociais tenham nos brindado com elementos de comunicação instantânea, o resultado não foi nos aproximarmos mutuamente, mas, ao contrário, antagonizarmos.

Isso é fruto de preguiça mental, emocional e física, porque ao longo do tempo fomos permitindo que o algoritmo pensasse por nós e fizesse por nós a busca de identidade que não deve nunca ser terceirizada, porque a construção do destino é nossa obra, fruto de nossas buscas.

Buscar nossa turma é uma atividade sagrada, que não deve ser terceirizada ao algoritmo, mas empreendida com ardor para a encontrar ativamente nas pessoas com perfis sem muitos seguidores, sem nenhuma popularidade.

ÁRIES: Fazer alguns reconhecimentos da própria capacidade de errar e de perder as oportunidades que a vida oferece, esse é um exercício essencial sem que, no entanto, se converta numa sucessão de remorsos e jogos de culpa.

TOURO: As contrariedades precisam ser respondidas à altura, mas sem provocar comoções desproporcionais aos fatos, porque senão, em vez de você consertar a situação, vai provocar comoções ainda maiores. Sem controle.

GÊMEOS: O esforço descomunal que muitas pessoas andam fazendo para estarem de pé e confiantes num futuro melhor e desejável dá as pistas de que o mundo está em desencanto, e parece que a qualquer momento haverá desastre.

CÂNCER: Procure não tentar satisfazer todas as pessoas que querem sua companhia nesta parte do caminho, porque isso só desorganizaria você, justo num momento em que seria ideal você estar no controle de tudo. Escolhas.

LEÃO: É propício mexer com tudo que andou perturbando sua alma nos meses anteriores, porém, sem pretender que as coisas se resolvam com um passe de mágica, porque mesmo que isso fosse possível, não parece estar disponível.

VIRGEM: Uma vez que você tenha tratado os impedimentos tão mal quanto esses tratam você, sua alma será capaz de perceber que há muita vida ainda para ser vivida, e que a impaciência, apesar de legítima, nunca compensa.

LIBRA: Considere com carinho e compreensão que o ano que está se encerrando não foi fácil para ninguém, e que os eventos da história do mundo afetaram, não muito positivamente, a todas as pessoas. Faça bem as contas.

ESCORPIÃO: Seria ótimo que as pessoas sempre se tratassem mutuamente com respeito e cordialidade, mas não é o ótimo que vemos por aí, é o medíocre que impera, e isso desgasta os relacionamentos. Procure não se acomodar por aí.

SAGITÁRIO: Há horas em que se torna necessário dar um murro na mesa para deter as palhaçadas que as pessoas abraçam como se fosse a coisa mais natural do mundo. Há horas em que é necessário dar uma chamada de atenção. É por aí.

CAPRICÓRNIO: Tudo que foi sendo engolido e que ficou sem a devida manifestação parece conspirar para requerer a expressão pertinente, mas justo numa hora em que ninguém parece interessado em dar atenção. Acontece.

AQUÁRIO: De vez em quando, dá para fazer muito mais do que o habitual no mesmo espaço de tempo, porém, esse estado de graça não acontece com hora marcada, é espontâneo e nunca dá para saber quando vai surgir. É mágico.