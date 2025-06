HORÓSCOPO

Horóscopo de quarta (18/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Peixes

Oscar Quiroga

Publicado em 18 de junho de 2025 às 05:00

Quanto mais o Divino se aproxima de nossa humanidade, mais nossa humanidade se torna violenta e desfaçatada na substituição da retidão pelo crime, porque em nossa ignorância espiritual nos convencemos de que podemos prescindir da interdependência entre o reino espiritual e o reino humano, construindo por aqui um mundo à parte.>

Felizmente, apesar de nós teimarmos em ignorar o mundo espiritual, o mundo espiritual não nos ignora, e tem ao seu favor a eternidade para continuar essa aproximação até que nós, por livre e espontânea escolha, decidamos parar com essa fantasia de um mundo à parte e nos integremos ao corpo cósmico no qual exercemos uma pequena função.>

Enquanto não fizermos dessa aproximação a nossa prioridade, continuaremos errando, pessoal e coletivamente.>

ÁRIES: Memórias de um passado que parece ter sido melhor do que o presente se apresentam à sua consciência. É bom ter saudade, mas não é bom se iludir com que algum momento do passado tenha sido tão bom assim. Equilíbrio.>

TOURO: Uma coisa é você fazer uso de estratégias sedutoras para convencer as pessoas a fazer parte de seus planos, outra muito diferente, e bastante negativa, é você fazer uso dessa artimanha para ocultar problemas.>

GÊMEOS: As pessoas mais simpáticas e atraentes nem sempre são as mais confiáveis também, muito pelo contrário, dadas as circunstâncias do mundo atual, em que a maior parte das pessoas só busca se dar bem, e nada de colaboração.>

CÂNCER: Esses dilemas morais que povoam sua mente não podem ser resolvidos de imediato, mas nem por isso devem ser deixados de lado, é preciso continuar refletindo com muito carinho e discernimento sobre o que acontece.>

LEÃO: Entre lindas promessas e resultados não tão atraentes, prefira os resultados, porque assim você não terá de passar de novo pela decepcionante experiência de ver suas expectativas frustradas. Pouco, mas bom.>

VIRGEM: Ideal seria que as pessoas colaborassem com seus planos, e de certa forma a vida lhe apresenta algumas que, potencialmente, seriam as certas para isso. Porém, do jeito que anda o mundo, é bom manter um olho atento.>

LIBRA: As visões magníficas que entusiasmam as pessoas precisam ser testadas na prática, porque de promessas o mundo está congestionado, e no momento atual sua alma precisa de avanços concretos. Chega de promessas!>

ESCORPIÃO: As expectativas se frustram, mas nem por isso devem ser deixadas de lado, sua alma precisa apenas recalcular a rota e se adaptar aos acontecimentos, que dependem de circunstâncias além do seu controle. É assim.>

SAGITÁRIO: Aquilo que serviria como advertência para as pessoas se acomodarem na situação em que se encontram e se abstiverem de arrumar encrenca, para sua alma significa um chamado a se lançar a novas aventuras.>

CAPRICÓRNIO: Você pode ter a alma congestionada de problemas e isso consumir boa parte de sua vitalidade, mas isso não há de servir de argumento para desconsiderar que ao seu lado há também gente precisando de ajuda.>

AQUÁRIO: Mesmo que seja pouco o que você consiga fazer, será suficiente por enquanto. Prefira ir passo a passo, sem queimar etapas, mesmo que algumas pessoas tentem vender a você atalhos e facilidades. Nada disso é real.>