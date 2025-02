OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (19/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Antes da Era da Desinformação promovida por esse negócio bilionário que são as redes sociais, se alguém gritasse na rua "pega ladrão!", era enorme a chance de que o aviso fosse verdade, mas (des)graças à relativização da verdade e à sua rebaixa à condição de mera opinião, a qual deve ser respeitada, porque todo indivíduo teria direito a ter a razão, nos dias atuais são os ladrões que gritam "pega ladrão!" para desviar a atenção, promovendo a devida excitação do entretenimento, e a massa torcendo a favor deles enquanto o crime rola solto. >

ÁRIES: Tudo tende a parecer mais difícil e denso do que verdadeiramente é, não porque o mundo ande um mar de rosas, é evidente que não, mas porque a alma, nesta parte do caminho, tende a perceber mais as sombras do que a luz.>

TOURO: Resolva as pendências, faça contato com aquelas pessoas com as quais precisa ajustar contas, este é um momento no qual, com mínimo esforço e muita boa vontade, você pode harmonizar o que antes era só conflito.>