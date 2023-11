Horóscopo de quarta (22/11); veja previsões para seu signo

Assim como o poeta Gibran expressou, com verdade universal, que teus filhos não são teus filhos, mas filhos da Vida e que na melhor das hipóteses tu apenas podes ser o arco que, retesado, lança os filhos à existência, pois, também deves conhecer que teus pensamentos não são teus pensamentos, são a síntese do que nossa humanidade inteira pensa, e que tua mente, na melhor das hipóteses há de ser o arco que, retesado, lança tais ou quais pensamentos à expressão.

Tua responsabilidade recai sobre o tipo de pensamento que expressas, e não sobre tudo que pensas, porque nunca terás tempo suficiente para realizar tudo que pensas, tua mente, definitivamente, é muito mais ampla e abrangente do que o tempo que tens disponível para expressão. Escolhe a dedo os pensamentos que expressarás.

VIRGEM: Seria ideal que tudo terminasse bem para todas as pessoas, mas os interesses em jogo são tão discordantes e o espírito de competição tão arraigado, que parece não haver nenhuma probabilidade de isso acontecer.

LIBRA: De início, vai parecer difícil, quase impossível você realizar o que deseja, mas se começar com passos pequenos, que não chamem a atenção, você verá que a dificuldade residia toda exclusivamente na maneira de pensar.

ESCORPIÃO: Nem sempre os obstáculos representam desafios que você deve derrubar para seguir em frente, em muitos casos os obstáculos aparecem para lhe brindar com a oportunidade de reconsiderar seus passos e mudar a rota.

SAGITÁRIO: Neste momento seria impossível chutar o balde, porque as coisas andam mais complicadas do que o imaginado previamente. Melhor esperar que as coisas se definam melhor, ou reconhecer o custo de agir de imediato.