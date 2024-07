OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (24/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

Oscar Quiroga

Publicado em 24 de julho de 2024 às 05:00

Se está tudo escrito no livro do destino ou se há livre arbítrio, essa é uma pergunta relevante para nossa humanidade, e pelo mero fato de ela existir significa que, sim, temos uma margem de manobra dentro de nosso alcance para decidir o rumo que pretendemos dar ao destino, porque apesar de haver também questões ineludíveis, nosso relacionamento com essas tem um aspecto mutável, que dá origem à liberdade de decidir.

No entanto, o livre arbítrio é um tipo de dom que não se revela espontaneamente, como se o céu se abrisse e nos fosse outorgada uma varinha mágica, porque essa seria uma imposição, o contrário da liberdade de decidir. O livre arbítrio, para ser utilizado, requer uma decisão livre, a de não nos deixarmos abater pelo destino duro e severo, mas, nos armando de boa vontade, nos comportarmos como heróis e heroínas.

ÁRIES: Tudo que foi acordado com grande entusiasmo se transforma agora em deveres e obrigações que ninguém além de você terá de colocar em prática. É assim que as coisas são, do entusiasmo teórico à prática persistente.

TOURO: Suas razões não são exclusivas, podem e devem ser compartilhadas com outras pessoas para, inclusive, elas conflitarem e apresentarem o contraditório. É assim que a razão humana se enriquece, através do conflito.

GÊMEOS: Quando você se atrever a tomar as decisões que estão na ponta da língua, perceberá também que passou tempo demais segurando essas decisões, que estavam prontas de muito antes de sua alma se sentir segura.

CÂNCER: Evite esperar que as pessoas questionem suas razões, porque é certo que isso acontecerá. Tome a dianteira e questione você suas próprias razões até descobrir as falhas e vulnerabilidades de seus raciocínios.

LEÃO: Na hora em que você perceber que se envolveu numa discussão estéril, procure sair pela tangente sem argumentar nada, apenas dando chá de sumiço. Não é hora de ficar perdendo tempo com questões inúteis. Saia dessa!

VIRGEM: As dúvidas se dissiparão, mas não por isso sua alma ficará completamente convencida de que o que precisa fazer seja o melhor. Não importa, faça e depois veja os resultados, esses serão a prova que você busca.

LIBRA: É importante você continuar pressionando as pessoas que precisam fazer a parte delas para tudo dar certo, mas cuidando para que essa pressão não seja tão impositiva que produza conflitos sem perspectiva de solução.

ESCORPIÃO: Parece que você fez tudo que estava ao seu alcance, e agora chegou o momento de começar a pedir ajuda, sem nem mesmo saber a quem se dirigir para isso. Não importa, a vida proverá com as pessoas pertinentes.

SAGITÁRIO: Os planos podem parecer perfeitos, porque são teóricos, você só saberá se valem mesmo quando comecem a ser executados na prática. Nessa hora, é certo que você terá de fazer várias retificações e mudanças de rumo.

CAPRICÓRNIO: As preocupações são teóricas, mas têm força suficiente para produzirem angústia. Está tudo na mente, tanto a angústia quanto a possibilidade de superação se encontram na maneira de arquitetar os pensamentos.

AQUÁRIO: Nem sempre os conselhos que as pessoas oferecem são as melhores orientações possíveis, mas como chegam com sorrisos e abraços a alma cai direitinho na armadilha de se orientar por algo que não orienta coisa nenhuma.