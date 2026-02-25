Acesse sua conta
Horóscopo de quarta (25/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Gêmeos.

  Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 05:00

Enquanto nossa humanidade não se apropriar desse extraordinário instrumento de percepção, que é a mente, continuaremos dependendo das simulações materializadas através da tecnologia, que prometem revolucionar o mundo com cura de doenças, mas que estão sendo usadas como instrumentos de vigilância, controle e punição.

O mau uso da tecnologia na mão de uma elite egoísta e autocentrada se deve única e exclusivamente a que nossa humanidade não se empenha em tomar posse do magnífico instrumento que é a mente, porque se o fizesse, essa seria a verdadeira revolução histórica.

De posse da mente, nossa humanidade perceberia como funciona o Universo e seu papel relativo nesse colossal esquema, se tornando rica e livre sem necessidade de artefatos exteriores.

ÁRIES: Essas fofocas que as pessoas fazem circular inadvertidamente, porque elas pensam que não fazem nada além de comentar, criam bastante peso e contratempo mas, felizmente, não chegarão a produzir nenhum grande mal.

TOURO: Confie em que tudo se resolve, a despeito de que as pessoas com que precisa tratar agora estejam dando mais trabalho que de costume. Tenha em mente que elas devam estar passando por situações bem desafiadoras.

GÊMEOS: O alívio que sua alma anseia deverá acontecer na hora em que você colocar suas decisões sobre a mesa, porque mesmo que essas definições não sejam perfeitas, pelo menos servirão para sua alma sentir alívio.

CÂNCER: A informalidade parece boa, porque deixa todas as pessoas mais à vontade, mas é sobre essa condição que acontecem abusos também, com pessoas usando seu nome para fazer coisas que você não autorizou. Melhor não.

LEÃO: Há males que vêm por bem, e que não são tão maus assim. Diante dos contratempos que se apresentam, em vez de você reagir com nervosismo, contenha seus impulsos e aproveite a situação para obter mais domínio e protagonismo.

VIRGEM: As pessoas se contradizem e voltam atrás nas decisões que, anteriormente, teriam sido benéficas para você. Isso não vai durar muito nem tampouco provocar grandes contratempos. Tudo vai se solucionar bastante bem.

LIBRA: Os perrengues que você enfrenta agora são pontuais e passageiros, por isso, não merecem nenhum drama, pois, mesmo que toquem em nervos de sua alma e provoquem reações atípicas, entrar com tudo seria contraproducente.

ESCORPIÃO: Quando sua alma se deliciar novamente com a ideia de que seria ótimo ser totalmente livre de quaisquer amarras, reveja esse pensamento, porque é através dos compromissos que as melhores coisas acontecem.

SAGITÁRIO: Tudo continua andando da melhor maneira possível, porém, eventualmente as coisas podem sofrer alguns contratempos e enfrentar adversidades. Se a sua alma não fizer drama por isso, vai passar sem deixar rastros.

CAPRICÓRNIO: Vale a pena repensar sua postura em relação aos compromissos ineludíveis, mas que sua alma não quer aceitar, porque contrariam aquilo que pareceria mais desejável. Os desejos e as necessidades nem sempre convergem.

AQUÁRIO: É importante que você continue manobrando para garantir mais conforto e segurança no âmbito financeiro, porque mesmo que os avanços sejam menores do que os pretendidos, ainda assim serão avanços substanciais.

PEIXES: A partir de agora é propício usar o discernimento para selecionar direito de que maneira você vai usar o tempo disponível. É verdade que o cenário é desorientador pelo excesso de opções, mas melhora usando o discernimento.

